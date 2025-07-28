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林右昌請辭民進黨秘書長 吳宗憲點名3人更該請辭

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照片

民進黨秘書長林右昌稍早宣布自己已請辭，國民黨立委吳宗憲表示，大罷免把台灣害慘了，本來就要有人出來負責，但林的辭職後是否會有更高職務？因為民進黨過去太多案例；他還說，不該只有林辭，賴清德總統也該辭民進黨主席，民進黨團總召也該辭，內閣更該總辭。

首波24名國民黨立委罷免案無一通過，被點名戰犯之一的林右昌時隔2天在臉書發文，指罷免結果不如人意，民進黨身為執政黨責無旁貸，他身為黨秘書長，有任何做得不夠、不符合社會或支持者期待，有任何需要檢討的地方，自當由他來承擔一切責任，「昨已當面向賴主席請辭」。

吳宗憲表示，尊重林右昌的決定，但民進黨在這一波大罷免中真的是把台灣害慘了，本來就要有人出來負責。但他也質疑，民進黨每次辭職都有特別安排，會不會辭職後擔任更高的職務？因為過去有太多案例。

吳宗憲還批，這不只是林右昌一人的問題，除賴清德總統應立即辭去民進黨黨主席外，行政院長卓榮泰更要率內閣總辭，民進黨立法院黨團總召柯建銘也應辭去立委一職，請三位政治人物為此次大罷免大失敗負責，才能促使台灣內部和解、共生，台灣民主方能往下掀開新的篇章。

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