大罷免失利柯建銘應下台負責？吳思瑤：讓子彈飛

首波國民黨立委罷免案無一通過，力推大罷免的民進黨團總召柯建銘被點名為戰犯之一，應辭去不分區立委下台負責。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤28日指出，就讓子彈飛一段時間，笑罵由人，會虛心檢視那些該檢討、該受責難批評的，沒有人是100分，努力做到更好。

至於內閣是否改組、何時改組，吳思瑤說，尊重行政團隊規劃，但她希望行政部門多端出政策好球，以及具有高度社會正當性的民生議案。

至於8月23日罷免投票如何應戰，吳思瑤表示，民進黨須檢討動員、資源調派、齊心作戰等，痛定思痛檢拗不夠積極之處；第二場罷免案，民進黨必須責無旁貸，要承擔更大的責任，不會讓公民獨自作戰。

她透露，自己已與民進黨團總召柯建銘、民進黨團書記長陳培瑜通電話，會約民進黨立委蘇巧慧、何欣純、羅美玲討論，民進黨團希望能更積極、更早安排必要的協助。