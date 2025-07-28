團結台灣選後正是好時機 凌濤：賴總統剩6講何時要講？

24席國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案26日投票結果均未通過，國民黨桃園市議員凌濤今表示，選後賴清德總統有3個當務之急，尤其賴聲稱要團結台灣，選後正巧是好時機，全民都在等待「團結十講」剩下的六講何時要講？應立即表態回應新民意。

「善良台灣、理性選民終究獲得勝利。」凌濤表示，選後賴有3個當務之急，首先內閣不能等關稅及823結果，必須立即改組；賴核心對政局判斷嚴重失準，面對國內外變局挑戰，讓國人膽戰心驚，賴總統看似要行政院長卓榮泰吞下關稅結果、823可能的敗績，再請辭下台，不過人民過去一年看到諸多不適任閣員，揮霍國本，已無法等待，不及時行動，賴總統民調將繼續失血。

凌濤說，賴總統聲稱要團結台灣，選後正巧是好時機，全民都在等待「團結十講」剩下的六講何時要講？外交、民主、繁榮，面臨關稅戰，台灣準備好了嗎？會不會犧牲健康、產業？少了罷免張力，國人想看看真正的賴清德，「是走向獨裁戒嚴之路，還是走回團結。」

凌濤也呼籲，國家施政必須順應新民意，國民黨主席朱立倫多次主張面對關稅，要普發現金一萬，還稅於民；總預算、財劃法、地方政府法定補助款，都應停止釋憲附議，一併放行；司法檢調體系應立即檢討，違反刑事訴訟法、及過激為了大罷免柴火的不當羈押、搜索，不應繼續押人取供，回復一般依法偵辦流程，「賴清德總統應立即表態，回應新民意。」