凌濤：賴總統有三個當務之急 應立即回應新民意

大罷免結果重挫綠營，國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，賴清德總統有三個當務之急，包括必須立即改組；團結國家十講不能不講；國家施政必須順應新民意，應立即表態，回應新民意。

凌濤指出，善良台灣、理性選民，終究獲得勝利要不是這次大罷免完封，賴清德總統是不是還在猛烈拚政治？難道是綠營自己稱的「大罷免治百病」？

凌濤說，賴清德核心對政局判斷嚴重失準，面對國內外變局挑戰，讓國人膽戰心驚。賴總統看似要行政院長卓榮泰一併吞下關稅結果、823可能的敗績，再請辭下台；不過人民過去一年看到諸多不適任閣員，揮霍國本，已無法等待。不及時行動，賴總統民調將繼續失血。

凌濤說，賴總統聲稱要團結台灣，選後正巧是好時機，全民都在等待「團結十講」，剩下的六講何時要講？外交、民主、繁榮，面臨關稅戰，台灣準備好了嗎？會不會犧牲健康、產業？少了罷免張力，國人想看看真正的賴清德，「是走向獨裁戒嚴之路，還是走回團結」。

他呼籲賴總統傾聽，國民黨主席朱立倫多次主張面對關稅，拚經濟，包括，普發現金一萬，還稅於民；總預算、財劃法、地方政府法定補助款，都應停止釋憲附議，一併放行。司法檢調體系應立即檢討，違反刑事訴訟法、及過激為了大罷免柴火的不當羈押、搜索，不應繼續押人取供，回復一般依法偵辦流程。

凌濤說，賴清德總統應立即表態，回應新民意，雨過天青，台灣的民主從壕溝戰鬥的傷痕累累，正一步一步的修復。