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陳昭姿拋綠白重建關係合作3前提 網友不認同嗆騙票退黨

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委陳昭姿。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委陳昭姿。圖／聯合報系資料照

首波大罷免以失敗收場，民進黨也啟動黨內檢討，民眾黨立委陳昭姿昨天以「如果我可以決定」為題在臉書發文，指如果民進黨重整態度釋出善意，包括立即釋放民眾黨前主席柯文哲、接受國會改革法案通過的事實，還有加速通過延宕多年的代理孕母法案，屆時綠白關係就能開放議題合作。不過，多數網友並不認同，嗆陳昭姿無法決定、騙票，甚至要求她主動退出民眾黨。

7月26日大罷免投票上周落幕，陳昭姿昨天晚間在臉書以「如果我可以決定」發文表示，如果民進黨重整態度釋出善意，首先是公平對待並立即釋放柯文哲，亦即回到法律辦案、停止政治黑手介入，其次為接受國會改革法案三讀通過的事實，民進黨在野時期多位立委也前仆後繼爭取。

陳昭姿說，再來是盡速通過行政怠惰、延宕多年的代理孕母法案，當年賴清德總統及多位立委皆全力支持，如此綠白就能重建關係開放議題合作。

不過，此文一出，未能獲得多數網友埋單，紛紛留言「唯一能解決辦法是讓民進黨下台」、「終生不投民進黨」、「委員您不是第一天認識民進黨，爛起來可是毫無極限，瞠目結舌」、「問題從來不出在民眾黨身上，民進黨從頭到尾就沒有要談」、「如果我可以決定，那就代表你不能決定啊，騙票喔」、「你可以退黨嗎看了想吐欸」等。

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