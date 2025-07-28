【即時短評】大罷免大幻滅 因陷入民進黨長期建構的粉紅泡泡

724晚上罷團在凱道造勢，支持者冒雨相挺士氣如虹；725罷團重回青島東路守夜，與相隔300公尺外的藍營反罷造勢分庭抗禮。大罷免聲勢看來銳不可擋，但726海水退了，大惡罷美夢破碎，原本罷免期間美好的粉紅泡泡，卻瞬間破滅。

這個瞬間破滅的粉紅泡泡並非全然由罷團所建立，而是聲稱支持公民運動的民進黨，長期運用執政優勢所打造出來的虛幻輿論想像。民進黨長期運用這樣的粉紅泡泡來鞏固執政，要人民相信民進黨執政的美好，但搞久了，卻是自己被自己製造的虛幻所蒙蔽。

1450就是在民進黨執政下所產生的名詞，他們護航政府政策，大量網路水軍透過洗版及錯假資訊帶動輿論風向。這樣的方式長期下來，變成朝野政黨各擁網路側翼，在虛擬空間中相互對抗，卻也因此難辨真假，才會讓許多對賴政府的批評質疑，都被標籤成假帳號、中共網軍，泡泡內的人當然誤解了真民意。

民進黨的強項就是宣傳，媒體政策行銷費用逐年提高，原本這只是讓百姓了解政策的一種方式，卻也逐漸過度運用成與在野對抗的工具；加上民進黨將媒體行銷經費，過度集中在特定媒體，讓護航執政、打擊在野的電視新聞、政論節目橫行，質疑反對的聲音空間受限，才會讓大罷免沉溺在廣受支持的泡泡想像中。

此外，民進黨長期執政下，以資源分配籠絡百工百業，是否支持「抗中保台」成為資源獲取多寡的關鍵。這也讓許多原本非主流的所謂文化人，因為無法打入更大的市場，索性「合法的飯」不要白不要，在大罷免期間，更努力展現忠誠，沒有資源的更要把握機會「面試」，共同營造百工百業挺罷免的美好泡泡。

出口轉內銷更是綠營人士慣用的手法，透過旅外台派在海外建構的學術機構，頻頻發表特定國際友人挺台的論述，包裝成國際輿論之名對台灣人民宣傳；綠營人士透過放話特定外媒的方式，強化「抗中保台」路線正確的氣氛，也才會讓罷團在這個泡泡下，選擇了這個聲量很大，卻早市場萎縮的罷免主軸。

就是因為民進黨長期鋪天蓋地建構的虛幻粉紅泡泡，所以讓相信這個粉紅泡泡的同溫層，眼中看不到泡泡外的世界，不知道除了抗中保台外，台灣人民還有太多的基本需求，民進黨政府完全無法滿足；最後，想像的美好幻滅，民進黨還迅速切割，嘴上說的盡是罷團可歌可泣，實際做的卻是對罷團「可割可棄」。