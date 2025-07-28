大罷免大失敗！邱毅批賴清德「阿Q勝利法」 點名這2人才能打敗他

大罷免上周六（26日）第一波投票結束，24位國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案全數遭到否決，接下來8月23日還有第二波7位藍委待投票。前立委邱毅針對首波大罷免案未能通過後的政治局勢發表看法，強烈批評總統賴清德在敗選後不僅未負起政治責任，反運用起印度式阿Q勝利法，不承認失敗，也不認自己有錯。邱毅呼籲國民黨與民眾黨推動「藍白合」，並點名盧秀燕與黃國昌的「盧昌配」，才能打敗賴清德。

邱毅昨（27日）在臉書發文指出，「大罷免失敗後，一般人預期賴清德會負起責任，辭去黨主席，並重組內閣，以回應民意。」然而，他認為賴清德不僅沒有檢討，還採取「印度式阿Q勝利法」，不承認失敗，也不認自己有錯，反而將責任歸咎於「中共滲透台灣太深」，主張應「強化抗中反共，更積極地去除雜質」。

對於賴清德口中的「雜質」，邱毅直指是「親中不反共的人」，並批評賴的言論過於偏激，甚至「指不反共親中，不支持大罷免，就不是台灣人，就是該被除掉的雜質」。

邱毅強調，過去他多次告訴大家賴清德是怎麼樣的人，但外界多認為他「成見太深，不夠客觀」，直到此次罷免事件後，才讓更多人看清真相。他更提及前總統蔡英文過去與賴清德拍攝競選廣告時，曾意有所指的對他說「你比我想像的更兇」，並感嘆「現在回憶起來，真是精準的評價。」

面對目前的政治局勢，邱毅呼籲，「要怎麼阻止賴清德的獨裁權力無限伸展？目前唯一的辦法就是『藍白合』。」他指出，自己早在兩年前就主張藍白聯合，促成侯友宜與柯文哲搭檔參選，雖當時遭受大量批評與攻擊，但如今「事實已證明，只有藍白合，才能打敗賴清德。」