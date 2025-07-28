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白沙屯媽神預言大罷免！他看「超直白籤詩」感嘆：早暗示結果
首波大罷免投票落幕，24位國民黨立委加新竹市長高虹安的罷免案全數否決。一名網友曬出白沙屯媽祖去年底給的籤詩，寫著：「詭計陰謀日益精，神目如電雷霆驚，人有千算天一算，自作自受最分明」，讓他驚訝直言，舉頭三尺有神明，媽祖早就暗示過了。
一名網友在PTT發文，指出有位網友很關心國家大事，於是向白沙屯媽祖求了一個籤詩，抽到第六十六首，上面寫著「詭計陰謀日益精，神目如電雷霆驚，人有千算天一算，自作自受最分明」，其中功名的部分是「癡心妄想、一事無成」，讓原PO直呼太直白太精準了，也懷疑媽祖是否早就暗示了大罷免的結果。
根據籤詩解譯，此籤指的是在現代社會中，有人使用詭譎奸詐的計謀，或許騙得過世人，但騙不了神佛，神明的眼睛能看穿一切，就算他能運用計謀，也逃不過神明的眼珠，善有善報，惡有惡報，這種人的命運掌握在自己手上，讓他自己去承受。
此文一出，網友也紛紛直呼「老天有眼」、「有點準耶」、「太神啦」、「現在看起來超神準」、「真的讓人覺得有點玄」、「冥冥之中，老天有眼」、「有些事情你要說玄是真的很玄」、「媽祖神蹟+1」、「真的必須相信玄學」。
也有網友解釋籤詩的其餘部分，感嘆投票當天沒下雨，「神目如電雷霆驚，指的是神明生氣，發動颱風雷電」、「人有千算天一算，指再怎麼算計不如天算」、「自作自受最分明，笑那些哭的人，自作自受」、「你看昨天投票，當時一些氣象主播都報昨天會下雨，結果出太陽給你看」、「星期五整天下雨，到了晚上雨大得跟颱風一樣，結果星期六早上出大太陽，天氣好得不得了」。
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