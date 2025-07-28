分析大罷免大失敗 醫師姜冠宇：賴清德總統身邊缺乏客觀意見

大罷免投票後，24位立委與新竹市長高虹安罷免案結果出爐，罷免案全數遭到否決。醫師姜冠宇在臉書粉絲專頁發文表示，「我想這個結果，其實算是好事」，這次是老天告訴我們「民主不能抄近路」。他認為，賴清德總統身邊「是不是缺乏客觀、反映真實的意見，才導致了今天的局面」，並希望持續專注解決社會問題，不論藍綠以蒼生為念。

姜冠宇說，賴清德總統曾經說過「要走對的路』，他相信賴清德確實是有想過，要以更大的胸襟完成社會的溝通，引導大家走上正途。

但姜指出，他在某個場合，遠遠看著總統被一群人逢迎時，他就有這個感覺了。因為那些人說的都與現實感是相反的。姜冠宇說：「這不怪您（賴清德總統），很多國家領導人都有同樣問題，只是台灣面臨的狀況比較嚴峻，領導人偏離基層很快就會呈現出來」。

姜冠宇說，這一場就讓它過去吧，也慶幸社會不用再繼續消耗資源。大罷免的結果，也不致影響一貫以來的國防外交政策，但是台灣內部還有很多民生問題，包含健保、醫護權益、警消訴求組工會等很多領域等，還是要好好面對這些功課，把資源投注在與基層的溝通。