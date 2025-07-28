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國台辦批綠不得人心 陸委會：勿政治操作
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大罷免投票結果出爐，國民黨保住立委席次，大陸國台辦發言人陳斌華昨日應詢表示，民進黨當局一再挑起政治惡鬥，不擇手段打壓政治異己，投票結果顯示民進黨的政治操弄完全違背人心民意。陸委會昨回應國台辦說法，指北京毫無權力對台灣民主制度說三道四、錯誤解讀，並呼籲中共當局切勿刻意藉此對台進行惡意的政治操作。
針對大罷免結果，陳斌華稱，民進黨當局出於「台獨」本性和「一黨獨大」野心，不顧台灣民生福祉，一再挑起政治惡鬥，不擇手段打壓政治異己、製造「綠色恐怖」、加劇社會撕裂，充分暴露出「假民主、真獨裁」虛偽面目；投票結果顯示，民進黨的政治操弄完全違背台灣人心民意，不得人心。
針對國台辦言論，陸委會表示，政府捍衛國家主權、守護自由民主生活方式、並拒絕中共統戰滲透與脅迫的政策沒有改變。
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