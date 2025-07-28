朝野立委籲內閣改組 李文忠：組聯合政府是必然選項

大罷免全數不通過，國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，內閣改組是應該負起的政治責任，但絕對不要再有空降、酬庸，或為負政治責任倉促換人。國民黨立委徐巧芯則說，「卓榮泰應立刻下台、重新改組」。國民黨立委賴士葆表示，卓榮泰、經濟部長郭智輝最該下台；民眾黨立委林國成點名，法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀、內政部長劉世芳、文化部長李遠、經濟部長郭智輝都該下台。

不只在野認為內閣改組，民進黨內也認為有其必要，一名黨內人士直指，罷免與改組並無直接相關，那些因罷免被「留校察看」的官員，府院應嚴肅看待並做出調整，更要在新的會期端出更多接地氣的民生法案。

民進黨前立委李文忠昨表示，朝野因此結下死冤，僵局難解，賴清德總統在國內及黨內的威信重創，民進黨與在野黨合組聯合政府，是必然的選項。

李文忠昨透過群組表示，罷免制度的設計本來在「罷惡」，但多數藍營立委並無必須罷免的理由，僅訴求「傅（崐萁）隨組織」太弱，只有上綱到罷「中共同路人」，靠這種敵我分明的敘事有效動員同溫層，但請問被罷的藍委有幾個像「中共同路人」？這對中間選民與觀望者有說服力嗎？再加上部分綠營民代、名嘴已失去論述、說理的習慣及能力，只能用廉價、粗糙的方式獵巫，這只會使他們的台灣論述變得挑釁且失去信譽。

李文忠表示，主流民意要「反共保台」，也要「民主制衡」，無差別罷免很容易被反擊成「惡罷」、「選輸翻桌」、「當家鬧事」、並被一部分中間選民、年輕人所接受。

不具名綠營立委指出，教育部接連發生洩漏性平個資、次長張廖萬堅遭質疑花公帑攜妻赴帛琉公務行程，乃至近日台師大女足抽血爭議延燒，讓民眾高度反彈；教育部長鄭英耀本身雖無特別爭議，但他掌理教部必須概括承受，是否適任應嚴肅思考。