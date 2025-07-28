新聞眼／反罷過後…在野要繼續整合 才能制衡綠獨大

二○二四總統大選藍白分裂，讓民進黨以最低得票率當選總統；如今台中、新竹藍白合力應對罷免案，遲到的藍白合全面奏捷，驗證在野整合的必要性與可行性。展望二○二六地方選舉，乃至二○二八總統大選，藍白合恐是目前唯一可突破民進黨獨大的解方。

台中、新竹兩地罷免案具指標意義。兩地都是藍白陣營聯手動員，台中市長盧秀燕親自領軍掃街，民眾黨主席黃國昌率多位立委掃街，不僅守住席次，新竹雙罷的立委與市長，不同意罷免票數都高於當年的選舉得票數。這些成果展現，藍白合的效益，不只是數字加總，而是形成對民進黨「一黨獨大」的制衡力量。

盧秀燕是這波藍白整合關鍵推手，面對罷免危機，串聯白營人脈與藍營組織系統；藍白若能依此模式，可從區域選戰延伸至全國戰場。

日本學者小笠原欣幸指出，民眾黨支持結構穩定、約百分之十基本盤，若與國民黨在立委選舉進行選區協調，可避免內耗失血，提升整體席次。這次罷免投票即是一例，民眾黨提供資源與地方助力，讓國民黨得以整合不同光譜的反罷聲音，成功固守廿四席立委。

不過，在野整合無法套用單一模式，中部與成功的條件，在於雙方各自有選舉機器、基層連結與攻防默契，若移植到南部，如高雄或台南，民進黨長期穩固經營、基層盤深厚，單靠藍白組合恐難撼動選局。藍白合更需要對地緣、議題、候選人背景「精準配對」，才能催化選民移動。

未來兩年，台灣將進入高度政治動員期。明年九合一選舉，就將考驗藍白合的穩定性，縣市長、議員席次都與地方高度連動，須有互相認同的機制，決定禮讓或競爭，牽涉政治利益，一翻臉就回到原點。

至於二○二八總統選戰，藍白合作不只是戰術選擇，更是艱巨的政治工程；藍白若想贏得中央執政，不僅要合作得「巧」，且不能再犯二○二四大選的「藍白拖」，因沒有互信陷入泥淖，讓綠營漁翁得利。