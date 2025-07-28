反罷成功！盧秀燕謝白營和小草「續並肩前行」

首波國民黨廿四名立委與新竹市長高虹安罷免案都被否決，台中市長盧秀燕昨發聲明，特別感謝民眾黨和小草們，「沒有你們、我們做不到，未來繼續並肩前行」。國民黨立委徐巧芯喊話，對民眾黨提案的公投案，「我們也會全力以赴，湧泉以報」。

盧秀燕指出，這次選舉寫下台灣民主新頁，展現台灣人民希望政府「拚經濟做正事」的心聲；為政者應「以民為本」，讓國家持續走在對的方向，當國家穩定前行，百姓才能安居樂業。

「這是人民的勝利。」她說，也要特別感謝民眾黨，感謝黨主席黃國昌、陳佩琪醫師，以及所有民眾黨公職人員、黨工、志工和小草們，感謝大家一起為人民團結，攜手為國家民生與正義奮鬥，讓台灣人心底的聲音被聽見，更讓政治回歸初衷本質。

國民黨立委羅智強昨也感謝黃國昌、陳佩琪和小草們一起戰勝惡罷，並和黃國昌一同騎單車謝票。羅說，昨獨自前往大安森林公園謝票後，馬上傳訊給黃國昌，想親自拜訪、當面致謝；黃「秒讀秒回」說正在騎單車，還客氣地說要到服務處來看他。

國民黨立委羅智強（左）挺過罷免案，昨與民眾黨主席黃國昌（右）在大安區騎單車、感謝選民。圖／取自羅智強臉書

「聽了既感動又不好意思，怎麼可以讓他來？當然是自己去找他。」羅智強說，心念一轉，「選日不如撞日」，既然正在騎車，自己就去找黃國昌，一起騎一段、也一起謝票。羅說，跟黃騎腳踏車時，已相互溝通，會繼續推出福國利民的民生法案。

羅智強也說，從去年民進黨清算民眾黨前主席柯文哲開始，這場政治鬥爭早已血腥展開。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹被押、北市前副市長彭振聲家破人亡、國民黨各縣市黨部接連被查抄，再到第一波大惡罷襲來，這半年台灣政壇只能用「腥風血雨、刀刀索命」八個字形容，是赤裸裸消滅在野黨的全面殲滅計畫。

徐巧芯昨也說，會全面幫八月廿三日罷免案委員；對於民眾黨提案的公投案，也會全力以赴，湧泉以報。

國民黨新北立委葉元之說，這一仗除了黨內隊友幫忙，民眾黨給他許多支持，還號召小草力挺，小草們自發性站街頭幫他舉牌催不同意票，讓他點滴在心，這些小草站出來，就是不想民進黨一黨獨大專制，透過各種方式消滅在野黨。藍白在野團結這一默契應該延續到二○二六縣市長選舉，「畢竟執政黨太鴨霸，在野必須更團結。」