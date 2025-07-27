綠營大罷免失利 前綠委李文忠：朝野合組聯合政府成必然選項

綠營大罷免失利，民進黨前立委李文忠今日表示，朝野因此結下死冤，僵局難解，重創賴清德總統在國內及黨內的威信；民進黨與在野黨合組聯合政府，是必然的選項。

李文忠表示，去年總統大選有三組主要人馬角逐，賴總統以四成得票率當選，但民進黨降為國會第二大黨；選民願讓綠營繼續執政，但要更多的制衡及權力分享。

李文忠表示，台灣的憲政體制偏總統制，組閣權在總統，但行政與立法運作完全與內閣制相同，因此與在野黨合組聯合政府是必然的選項；可惜執政者無意願，從立法院正副院長選舉及NCC人事案即可見一斑。

李文忠表示，在野黨挾國會多數通過法案、嚴審預算乃至杯葛政府都在意料之中，不意藍白竟舔中亂台並逾越憲政分際，至此激起公民團體及綠營的憤怒及反彈，這是罷免的根源，正當性及勢頭在綠營這邊。

李文忠認為，民進黨第一階段觀望，第二階段投入，才能形成大罷免的風潮；但第三階段合體，一路跟風，明顯缺乏領導、謀略及戰略耐性。

李文忠稱，綠營可以有數個選擇，可以咬牙切齒地忍耐到明年選舉（但困難在無以回應公民團體），或精準罷免的「罷惡」，透過黨機器的主訴求和組織動員進行。

李文忠說，很不幸地，綠營走上「大罷」這條錯誤的不歸路，錯誤地尋求依賴一個不符台灣人民本性的仇恨動員；主訴求未獲得多數民意支持，在沒有主場優勢的戰役中決戰，完全不聰明。

他說，罷免制度的設計本來在「罷惡」，但多數藍營立委並無必須罷免的理由，僅訴求「傅隨組織」太弱，只有上綱到罷「中共同路人」，靠這種敵我分明的敘事有效動員同溫層，但請問被罷的藍委有幾個像「中共同路人」？這對中間選民與觀望者有說服力嗎？

李文忠表示，主流民意要「反共保台」，也要「民主制衡」，無差別罷免很容易被反擊成「惡罷」、「選輸翻桌」、「當家鬧事」，並被一部分中間選民和年輕人所接受。

李文忠說，此舉還激起藍白陣營全面性的對抗情緒，加上史無前例地將南北死亡連署嫌犯羈押，提高在野陣營的危機感及其支持者的投票率，這是關鍵。

李文忠說，未來3年政府及黨很難了，朝野結下死冤，僵局難解，而賴總統在國內及黨內的威信重創；他說，高爾夫球18個洞現在僅打完4個洞，如果能從苦澀的挫折中汲取教訓，未來猶有可為。