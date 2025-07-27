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綠不解為何罷不掉傅崐萁 名醫舉例「這縣市」精準打臉
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首波大罷免落幕，花蓮以全台最高投票率，否決立委傅崐萁罷免案，不少綠營人士不解為何罷不掉傅；醫師、時事評論家沈政男批綠營就是本位立場，高高在上自以為要解救花蓮人，更打臉反嗆歷任台南市長及綠委不也是鐵票區下的產物。
沈政男指出，首波大罷免落幕後，看到好多綠營學者、社運人士直呼不能理解，為何傅崐萁罷不掉。因為他們就是本位立場，以為自己支持的人選、價值與意識形態最好，一副高高在上，想要解救傻傻被國民黨騙了幾十年的花蓮人。
實際上，每個縣市的選民都有不同的需求，而民主，就是讓大家選出最能滿足自己需求的人。如果傅崐萁是花蓮王，那麼台南王呢？不就是2、30年來都能完封拿下市長與立委選舉的民進黨。不也是鐵票區下的產物，完全沒有值得一提之處。
他進一步表示，民進黨用意識形態綁架了台南，那些綠營學者、社運人士，也就甘願附和，完全不管這根本是民主失靈的跡象；然後看到花蓮長期是傅崐萁夫婦執政或當立委，就在那邊鬼叫了，殊不知，根本是五十步笑百步。
還有搞政治，不能只有本位立場，而是要能知道對方在想什麼。花蓮人在想什麼，顯然大罷免仔完全不清楚。光從這次罷免的投票結果跟2024完全一樣，代表選票結構沒有改變，也就代表他們的訴求完全不能打動花蓮人。
他也提到，民進黨的問題在於他們不能知道大陸在想什麼，就一味認為人家要侵略台灣，這是相當危險的認知狀態，而大罷免失敗就是要告訴他們，沒必要把大陸當成境外敵對勢力，更不能只因去跟對岸官員握個手，就認為傅崐萁在通敵。
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