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無需檢討罷團！沈伯洋喊話「要拿出行動」：別只說反省

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片。
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片。

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首波罷免投票國民黨立委大獲全勝，民進黨誰該檢討、扛責引發熱議。民進黨立委沈伯洋指出，罷團無需檢討，真正該被檢驗的是執政黨的政治人物，而未能協調罷團、民進黨及反共護台聯盟的他責無旁貸。他說，檢討不是內鬥而是負責，「下一步不要只是在說反省，而是拿出行動」。

沈伯洋發文指出，罷團就是公民集結。沒有人該被檢討，只因為行使了公民權利。而且無論是投下同意或不同意的票。民主社會裡，每一票背後的理由都不必交代。真正該被檢驗的，是政治人物。更重要的，是執政黨的政治人物。因為他們是有權力的人，有權力就該承擔責任。

沈伯洋表示，他在反共大聯盟裡協助罷免行動，又是民進黨籍的立法委員。協調罷團、黨中央與聯盟，是他的責任，但這次他做得不好。對罷團的需求掌握不夠，對地方政治理解不足，導致協調不力，責無旁貸。如果沒有幾位夥伴硬撐支援，結果可能更慘。這一點，錯在他。

他說，罷免不只是一場政治動員，更是一場系統協作的考驗，自己該扮演的角色，沒做到位。

沈伯洋指出，「我們當然需要檢討，因為我們必須更好。檢討不是內鬥，而是負責，對外才更有力量」，他無法替所有人發言，但他希望，下一步不要只是在說反省，而是拿出行動。

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