發800份雞排慶罷免落幕 陳世軒籲賴總統開國是會議

罷免首波投票結果出爐，罷免25案全軍覆沒。民眾黨新北議員陳世軒今在服務處發雞排、甘蔗汁，期待台灣能夠愈來愈好、倒吃甘蔗。陳說，下午發放早上10時就有人排隊，最後發出800份，如此盛況也是給政府警訊，並呼籲總統賴清德召開國是會議，為關稅、核能及普發1萬元現金，找出朝野共識。

陳世軒今下午在服務處發放200份雞排、320杯甘蔗汁給大家消暑，希望藉由發雞排，讓民眾吃的開心，並拋去過去所有的情緒，不再彼此憎恨。陳說，沒想到早上10時就有人來排隊，不到中午12點，民眾已經大排長龍，他也再加碼提供雞排、冰棒及飲料等，共發出800份給民眾。

陳世軒表示，726的大罷免，國民黨立委及新竹市長高虹安全部過關，這個結果所展現的民意，無疑是對賴清德總統的警訊，在第一階段的罷免全面失敗後，接著還有823的重啟核三公投，以及7位藍委罷免案；而台灣目前還面臨許多議題，比如美國關稅、核能、及普發現金一萬元，都需要朝野充分溝通。

「誠懇呼籲賴清德應以大氣的心胸廣納意見、並召開國是會議」陳世軒認為，跟在野領袖面對面，並以謙卑的態度聆聽在野黨的心聲，才有效共商國是，希望替朝野找到出路、替社會找到和諧、替全民找到安定和希望。

至於2026年新北要藍白合還是走自己的路？陳說，在新北組黨團是黨主席黃國昌目標，他們會全力以赴。這次罷免結果可以看到藍軍成功喚出支持者出門投票，白營也為了前黨主席柯文哲，小草出門投票，對藍白合結果感到欣慰，接下來國內挑戰要藍白在立院面對關稅、核能等議題，是共同方向，2026藍白共同目標，就是找出最好人選給市民。