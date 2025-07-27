罷免失敗...游盈隆分析「三大因素」 指罷團選錯戰場「犯兵家大忌」

首波24名國民黨立委罷免投票無一通過，讓民進黨內陷入低迷。台灣民意基金會董事長游盈隆分析失敗的三項因素，包括台灣主流民意強烈反對大罷免行動，罷團提出的中心訴求只獲得少數人的共鳴，不足以成氣候，選擇在藍營地盤罷免藍委，先天上就處於不利的位置，「明顯犯了兵家大忌」。

游盈隆指出，大罷免大失敗的原因出在基本面，首先，台灣主流民意強烈反對大罷免行動，所形成的全國或罷區的政治意見氣候，明顯不利大罷免，是客觀的事實。

游盈隆續指，第二，中心訴求不靈，過去七個月，罷團提出許許多多、形形色色的罷免藍委理由，歸納起來仍有毀憲亂政、反共護台、對台灣未來的憂慮（簡稱亡國感）等三項中心訴求，但從台灣民意基金會民調中得知，三項訴求都沒獲得多數民意支持，罷區支持比例更低。

此外，游盈隆提到，「反共護台」雖然是台灣人的高度共識，但明顯過半數的人不認為「大罷免有助於提升反共護台意識」。也就是說，在大多數台灣人眼中，「反共護台的目的神聖，並不能正當化大罷免手段的不當」。因此，以大罷免失敗推論出「反共護台」或「抗中保台」訴求不再得民心，是明顯錯誤的解讀。

「罷團選錯戰場，犯了兵家大忌。」游盈隆接著指出，罷團選擇在藍營地盤罷免藍委，先天上就處於不利的位置。他曾在6月29日的臉書次提醒。當時連罷團或綠營都沒有充分意識到這一點。

他不解，罷團與綠營熱衷大罷免人士究竟是哪裡來的底氣和信心，竟然相信可以在深藍選區罷免掉深藍立委？他相當納悶。同樣的道理，在深綠選區罷免深綠立委，一樣困難重重。仰攻，是軍事術語。孫子兵法中說，對在高地防禦的敵人，不可以仰攻。罷團和綠營明顯犯了兵家大忌。