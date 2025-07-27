大罷免失敗...藍恐展開「焦土政策」 學者喊話賴總統：身分放軟、跨黨派對話

首波大罷免未有罷免案通過，學者今天表示，國民黨恐對賴政府展開焦土政策，總統賴清德可把身分放軟進行政治協商、跨黨派對話，而這次投票結果並非親中路線的授權，綠營的反共論述也應更細緻，不能再用包裹式的反共論述。

第11屆立法委員罷免案及新竹市第11屆市長罷免案26日完成投、開票，24立委罷免案以及新竹市長高虹安罷免案皆未通過，第2波共7案罷免投票將在8月23日舉行，同一天還有核三重啟公投。

台灣勵志協會今天舉辦「大罷免」選後國際媒體座談會，邀請東海大學政治系教授邱師儀、桃園市議員于北辰、遠景基金會執行長賴怡忠、匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南，與罷團代表與談。

賴怡忠表示，國民黨撐過大罷免這關，未來恐對賴政府進行焦土政策，且國民黨並未從大罷免學到教訓，而修改親中路線；對民進黨來說，若不再糾結8月23日第2波罷免投票戰場、選擇認賠殺出，未來與罷團的關係恐更分化，並動搖綠營基本盤，但持續投入罷免拚「少輸為贏」，又會造成執政困難。

被問及此次投票結果是否代表民意對提升國防能力的疑慮，賴怡忠認為，全台僅44%選區有進行罷免投票，且24區都是非綠選區，而罷免大約取得45%支持，再加上原本的綠營優勢選區，其實支持提升國防是占多數，「不能只看藍區地方民意」。

邱師儀表示，這次罷免是「救民生vs.反共」論述對決，就結果看，救民生論述勝出。綠營的反共論述要更細緻，並思考是否有必要把每一位國民黨立委都定位成親共；現在的學生年輕群體都是2000年陳水扁當選總統後才出生，對國民黨威權統治、反共等感受並不深刻，不能再用包裹式的反共論述。

邱師儀認為，反共仍是大家的共識，選後是進行跨黨派對話的很好時機，賴總統可把身分放軟進行政治協商，站在超越黨派立場，思考「柔一點、是否力量更強」。

譚耀南表示，罷免失敗讓國會政黨結構不變，藍白將合作宣稱取得新民意授權，接下來會期將更一意孤行，與民進黨團、行政團隊的摩擦恐對立升高；台灣人民的主權意識非常清楚，中華民國台灣做為主權獨立國家，不屬於中華人民共和國，這是最大公約數，國民黨不應誤判，這次投票不是親中路線的授權，更不能理解成對台灣前途立場的改變。

譚耀南指出，此次24個罷免選區、僅7區跨過25%罷免門檻，這代表採罷免方式來表達對個別立委或國民黨的不滿，並沒有得到足夠選民認同，所謂大罷免行動，在8月23日第2輪投票後，將實質走入歷史。

于北辰認為，讓泛藍選民歸隊的一句話是「罷免成功，補選還要再亂3個月」，泛藍選民要的是安定生活。執政黨應與在野黨進行協商，坐下來好好談一談。