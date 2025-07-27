快訊

大鳥隧道天花板漏水！台鐵大武-瀧溪路線不通 估晚間7時搶修復電

台西文蛤死亡是水門操作人禍？業者慘賠揚言告官 雲林縣府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

上半年全台瘋大罷免落幕 南鯤鯓代天府國運籤又成話題

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
上半年全台瘋大罷免落幕，南鯤鯓代天府國運籤又成話題。記者周宗禎／攝影
上半年全台瘋大罷免落幕，南鯤鯓代天府國運籤又成話題。記者周宗禎／攝影

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

南鯤鯓代天府今年國運籤又抽到下下籤，雖引發不少民眾質疑「唱衰台灣」，但也有許多民眾認為「神準」，上半年果然風風雨雨，昨晚大罷免結果出爐後，代天府千歲爺的國運籤又成討論話題，許多人認為五府千歲早就預示要改變政治現況的「改求」，最終不會過。

南鯤鯓代天府今年春節大年初一抽出國運籤，籤文「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安」，廟方為避免爭議，就只針對字面解釋，解籤人員還打圓場稱最後三個字「未得安」，也可能代表農曆這個月六月之後會轉危為安。

而第三句「任他改求終不過」，有解千人員稱「改求」當然與當今台灣政壇的上半年「每天到處在談論的大罷免有關」，籤詩中的「改求終不過」可解讀成「大罷免」，最終仁無法改變國會席次與三黨不過半生態。

另外有民眾認為，「未得安」是不是真的這個月農曆六月會開始轉危為安，就看未來這幾天美國政府公布和台灣之間的貿易條件為何，「怎麼看未得安都是不會得到安寧的意思」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

大罷免 國運籤 南鯤鯓代天府

延伸閱讀

迎戰823罷免不鬆懈！設後援會募志工 國民黨盼為反惡罷保溫

大陸回應大罷免失利…陸委會批：缺乏民主經驗還說三道四

曹興誠勸志工823放下 罷團「一罷擊臣」：非某政黨和團體責任

被精準命中桃園6席罷免全不過 這議員願賭服輸捐1萬做公益

相關新聞

百工百業挺罷免卻失敗 網酸：真的別再情勒

「＃百工百業挺罷免」於罷免投票前一周在社群狂燒，結果卻是「大罷免，大失敗」。有社群粉專分析，其實就是民進黨民代跟幾百個帳...

成功拒絕獨裁！狠批執政黨以「公民團體」遮掩 陳培哲：知識分子覺醒

大罷免遭完封，讓憲政史上首次「無差別罷免」在野黨立委的台灣選舉奇蹟被民意否決。中研院院士陳培哲指出，此次台灣人民透過公平...

影／藍綠價值觀對決！學者評「大罷免失利」：檢視賴總統執政成績

憲政史上首次大罷免投票結果昨(26)日出爐，24名國民黨立委以及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免...

花蓮投票率全台最高！大批人潮返鄉挺傅崐萁 「反傅派」張峻感嘆回應了

全台首波罷免案結束，選前大批人潮返鄉，花蓮投票率是全台最高，未通過立委傅崐萁罷免案。挺罷傅花蓮縣議會議長張峻表示，這次罷...

大罷免失敗...藍恐展開「焦土政策」 學者喊話賴總統：身分放軟、跨黨派對話

首波大罷免未有罷免案通過，學者今天表示，國民黨恐對賴政府展開焦土政策，總統賴清德可把身分放軟進行政治協商、跨黨派對話，而...

上半年全台瘋大罷免落幕 南鯤鯓代天府國運籤又成話題

南鯤鯓代天府今年國運籤又抽到下下籤，雖引發不少民眾質疑「唱衰台灣」，但也有許多民眾認為「神準」，上半年果然風風雨雨，昨晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。