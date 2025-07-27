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上半年全台瘋大罷免落幕 南鯤鯓代天府國運籤又成話題
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南鯤鯓代天府今年國運籤又抽到下下籤，雖引發不少民眾質疑「唱衰台灣」，但也有許多民眾認為「神準」，上半年果然風風雨雨，昨晚大罷免結果出爐後，代天府千歲爺的國運籤又成討論話題，許多人認為五府千歲早就預示要改變政治現況的「改求」，最終不會過。
南鯤鯓代天府今年春節大年初一抽出國運籤，籤文「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安」，廟方為避免爭議，就只針對字面解釋，解籤人員還打圓場稱最後三個字「未得安」，也可能代表農曆這個月六月之後會轉危為安。
而第三句「任他改求終不過」，有解千人員稱「改求」當然與當今台灣政壇的上半年「每天到處在談論的大罷免有關」，籤詩中的「改求終不過」可解讀成「大罷免」，最終仁無法改變國會席次與三黨不過半生態。
另外有民眾認為，「未得安」是不是真的這個月農曆六月會開始轉危為安，就看未來這幾天美國政府公布和台灣之間的貿易條件為何，「怎麼看未得安都是不會得到安寧的意思」。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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