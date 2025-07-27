影／藍綠價值觀對決！學者評「大罷免失利」：檢視賴總統執政成績

憲政史上首次大罷免投票結果昨(26)日出爐，24名國民黨立委以及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免失敗，國民黨保住國會最大黨地位。東海大學政治系教授張峻豪昨天受訪分析指出，「在最後階段裡面，藍綠這種價值觀上面的對決，到最後是不是也同步在檢視民進黨的三連任、以及賴清德的執政成績？」。

國民黨台北市議員游淑慧則是喊話民進黨，不要再一直打「抗中保台」的牌了，因為看起來是「越打越沒效」。除了能夠當自己基本盤的刺激以外，中間選民已經不買這一套了。游也認為國民黨始終脫不掉「傾中」的外套，導致國民黨的基本盤也在萎縮。游淑慧還提醒藍、綠兩黨都要好好思考，「抗中保台」這張兩岸牌，有沒有可能同時都是我們的毒藥？

民進黨新北市議員張錦豪則是直言「民進黨真的要學到教訓，一定要有更高層的人出來做檢討，不管是人事的去留，或是綠營自己本身路線的調整」。張錦豪還提到，以前藍綠兩黨還有一些合作的基礎，到現在因為發動這次罷免案之後，民進黨跟國民黨、跟民眾黨，從此以後好像是二分化，有辦法再做一些協調的機制。張錦豪也對黨中央提出建言，這次既然民意已經顯示「不同意罷免居多」，民進黨未來勢必要調整方向，而不只是一個幹事長或秘書長出來講大家平常耳熟能詳的話，這並不符合民眾的期待。