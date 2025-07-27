維權律師丁家喜之妻觀選 籲台人了解大陸極權

目前在獄中的大陸知名維權律師丁家喜妻子羅勝春，日前來台參與「大罷免」觀選，她今天呼籲台灣民眾更深入瞭解大陸真實現況，「不理解大陸的極權，就無法真正珍惜台灣的自由」。

由社團法人華人民主書院協會主辦的「海外青年觀選團」上午舉行選後記者會，邀請來自海外大陸人權工作者與民主倡議者，分享對本次台灣「大罷免」選舉的觀察心得。

根據華人民主書院協會提供的新聞稿，來自美國的「公民權利同盟」創辦人羅勝春表示，親身見證台灣人民對選舉的認真與熱情，使她深深體會台灣民主制度的可貴與堅韌。

羅勝春回顧自身經歷，表示自己在大陸因丈夫丁家喜遭中共迫害而被迫逃離，如今能在離大陸最近的台灣分享自己12年來的抗爭歷程，意義深遠。

她指出，中共對言論自由的打壓、任意拘禁、酷刑與種族滅絕等惡行，是民主世界應高度警覺的威脅。她呼籲台灣人民更深入瞭解大陸真實現況：「不理解大陸的極權，就無法真正珍惜台灣的自由」。

丁家喜和許志永同因「廈門聚會案」被判刑。2019年12月，兩人與維權人士、律師在廈門聚會，討論時政和大陸未來；當月26日，當局開始抓捕參與和涉及這次私人聚會的人士，先後20多人被失蹤、被傳喚或被拘留，並被指控涉嫌煽動顛覆國家政權和尋釁滋事。

2023年4月10日，許志永、丁家喜被依「顛覆國家政權罪」一審分別重判14年、12年，引發國際社會關注，認為這是對大陸公民社會的嚴重打壓。

根據新聞稿，日本維吾爾協會副會長Sauto也是首次來台觀選。他今天在華人民主書院舉辦的記者會上表示，罷免活動在日本受到廣泛關注，展現了台灣民主制度中公民監督與多元聲音的價值。

2022年12月，台灣立法院通過中共在新疆對維吾爾人進行種族滅絕的決議，這是一個亞洲國家首次提出這樣的決議。他表示，維吾爾人非常感謝台灣的支持。

Sauto並強調，中共在新疆的種族滅絕政策已被聯合國報告明確指出。他警告，類似的極權統治思維，若未受到抵制，恐將透過滲透手段對台灣社會造成實質威脅。

海外大陸留學生反共團體「公民會」公共事務總監楊若暉說，來自極權體制的華人，在台灣親身體會到「自由連同空氣都是清新的」。他指出，中共對台灣的滲透與操控並非虛構，而是一場不流血卻深遠的無聲戰爭。

他呼籲台灣人民保持警覺，不僅守護本地民主，更應與全球志同道合者合作推動大陸人權改善與政治轉型。

華人民主書院協會常務理事曾建元指出，此次罷免選舉結果無論成敗，皆為民意的最新展現，未來關鍵在於如何理解公民在過程中的付出與堅持，以及這對台灣民主發展的長遠意義。

另一位常務理事李酉潭提醒執政黨應更廣納學界與公民社會的建言，在憲政議題上不容妥協。他並呼籲建立「監督國會濫權與媒體親共的公民聯盟」，促進民主深化。