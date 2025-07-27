快訊

大鳥隧道天花板漏水！台鐵大武-瀧溪路線不通 估晚間7時搶修復電

台西文蛤死亡是水門操作人禍？業者慘賠揚言告官 雲林縣府回應了

影／館長陳之漢搭機前往澳門 指民進黨還在分裂台灣同胞情感

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
網紅館長陳之漢（中）下午從桃園機場搭機前往澳門，預計為八月中的直播先做場勘與相關準備。記者葉信菉／攝影
網紅館長陳之漢（中）下午從桃園機場搭機前往澳門，預計為八月中的直播先做場勘與相關準備。記者葉信菉／攝影

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

網紅館長陳之漢下午從桃園機場搭機前往澳門，預計為八月中的直播先做場勘與相關準備，談到罷免結果，他表示無論是民進黨、總統或是罷免團的領銜人沒有人知道自己的問題在哪裡，甚至還繼續汙辱這些陸配二代，還在分裂台灣同胞的情感，這也是為什麼他要帶台灣人看大陸現實是怎樣。

陳之漢強調，中國大陸把全世界的中國人當自己的同胞，中華民國目前的政府賴清德總統只把崇拜他的人當作同胞，其他人都是雜質，並預言8月23日民進黨還是會慘敗，因為不把人民放在心上。

陳之漢表示八月中還要去深圳跟澳門，而且這次的直播規模會比上次更大，會有更多的工作人員，也會出動空拍機，所以這次要去勘景並看看效果如何，他本身也想去了解澳門，因為想要在那裡設立公司做品牌電商、健身事業，所以去評估一下市場。

網紅館長陳之漢（中）下午從桃園機場搭機前往澳門，出發前接受媒體訪問表示中國大陸把全世界的中國人當自己的同胞，中華民國目前的政府賴清德總統只把崇拜他的人當作同胞，其他人都是雜質，並預言8月23日民進黨還是會慘敗，因為不把人民放在心上。記者葉信菉／攝影
網紅館長陳之漢（中）下午從桃園機場搭機前往澳門，出發前接受媒體訪問表示中國大陸把全世界的中國人當自己的同胞，中華民國目前的政府賴清德總統只把崇拜他的人當作同胞，其他人都是雜質，並預言8月23日民進黨還是會慘敗，因為不把人民放在心上。記者葉信菉／攝影

澳門 罷免 館長 網紅 陳之漢 民進黨 台灣人 賴清德 桃園機場

延伸閱讀

「館長」陳之漢凱道致詞遭撒冥紙 警查出身分是網紅「吃屎哥」

青鳥鬧場藍凱道之夜 館長遭丟冥紙怒轟：台灣民主被玩得這麼下賤

國民黨凱道選前反罷免 「館長」陳之漢助講慘遭砸冥紙

館長喊726「要讓台灣全變中國人」 吳思瑤問黃國昌同意嗎？

相關新聞

百工百業挺罷免卻失敗 網酸：真的別再情勒

「＃百工百業挺罷免」於罷免投票前一周在社群狂燒，結果卻是「大罷免，大失敗」。有社群粉專分析，其實就是民進黨民代跟幾百個帳...

成功拒絕獨裁！狠批執政黨以「公民團體」遮掩 陳培哲：知識分子覺醒

大罷免遭完封，讓憲政史上首次「無差別罷免」在野黨立委的台灣選舉奇蹟被民意否決。中研院院士陳培哲指出，此次台灣人民透過公平...

影／藍綠價值觀對決！學者評「大罷免失利」：檢視賴總統執政成績

憲政史上首次大罷免投票結果昨(26)日出爐，24名國民黨立委以及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免...

花蓮投票率全台最高！大批人潮返鄉挺傅崐萁 「反傅派」張峻感嘆回應了

全台首波罷免案結束，選前大批人潮返鄉，花蓮投票率是全台最高，未通過立委傅崐萁罷免案。挺罷傅花蓮縣議會議長張峻表示，這次罷...

大罷免失敗...藍恐展開「焦土政策」 學者喊話賴總統：身分放軟、跨黨派對話

首波大罷免未有罷免案通過，學者今天表示，國民黨恐對賴政府展開焦土政策，總統賴清德可把身分放軟進行政治協商、跨黨派對話，而...

上半年全台瘋大罷免落幕 南鯤鯓代天府國運籤又成話題

南鯤鯓代天府今年國運籤又抽到下下籤，雖引發不少民眾質疑「唱衰台灣」，但也有許多民眾認為「神準」，上半年果然風風雨雨，昨晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。