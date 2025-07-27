影／館長陳之漢搭機前往澳門 指民進黨還在分裂台灣同胞情感
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網紅館長陳之漢下午從桃園機場搭機前往澳門，預計為八月中的直播先做場勘與相關準備，談到罷免結果，他表示無論是民進黨、總統或是罷免團的領銜人沒有人知道自己的問題在哪裡，甚至還繼續汙辱這些陸配二代，還在分裂台灣同胞的情感，這也是為什麼他要帶台灣人看大陸現實是怎樣。
陳之漢強調，中國大陸把全世界的中國人當自己的同胞，中華民國目前的政府賴清德總統只把崇拜他的人當作同胞，其他人都是雜質，並預言8月23日民進黨還是會慘敗，因為不把人民放在心上。
陳之漢表示八月中還要去深圳跟澳門，而且這次的直播規模會比上次更大，會有更多的工作人員，也會出動空拍機，所以這次要去勘景並看看效果如何，他本身也想去了解澳門，因為想要在那裡設立公司做品牌電商、健身事業，所以去評估一下市場。
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