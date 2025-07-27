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成功拒絕獨裁！狠批執政黨以「公民團體」遮掩 陳培哲：知識分子覺醒

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院院士陳培哲。本報資料照片
中研院院士陳培哲。本報資料照片

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罷免遭完封，讓憲政史上首次「無差別罷免」在野黨立委的台灣選舉奇蹟被民意否決。中研院院士陳培哲指出，此次台灣人民透過公平的投票，成功拒絕獨裁、守護華人世界唯一的民主社會。他也期許，經過人民的再次授權，在野黨立委可以經由大法官的人事同意權和檢察總長的同意權，逐漸恢復台灣司法還有檢調的專業跟獨立性，「不再是執政者的爪牙」，而是要保護人民的自由和權利公僕，「這次選舉或許帶來了台灣人盼望的春風。」

陳培哲表示，一年多來，執政黨公民團體為遮掩，挑動分裂仇恨，瘋狂的攻擊四年一次大選的正當性，以及國會對執政者監督制衡的天職。但台灣人民沒有隨之起舞，透過公平的投票清楚的傳達「不信大選喚不回，不容民主竟成灰」的共同心願，成功的拒絕獨裁，守護華人世界的唯ㄧ的民主社會，展示台灣人民的民主素養和理性判斷的優秀能力。

陳培哲指出，在選舉過程中，他感受到馴化已久知識分子的覺醒，他們勇於抗顏執政者、參與社會運動，包括管中閔、羅大佑、顏厥安等，讓他相信「這個社會真是我們可以安心居住努力生活的環境。」

「這次選舉或許帶來了台灣人盼望的春風。」陳培哲認為，經過這次選舉，在野黨的立法委員等於經過人民的再次授權，可以更積極的監督行政部門認真執政，不能讓行政官員游手好閒不務正業，任由台灣的經濟、教育、外交、兩岸等問題荒廢惡化。也可以經由大法官的人事同意權，和檢察總長的同意權，逐漸恢復台灣司法還有檢調的專業跟獨立性，「不再是執政者的爪牙」，而是要保護人民自由和權利的公僕。

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