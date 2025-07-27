花蓮投票率全台最高！大批人潮返鄉挺傅崐萁 「反傅派」張峻感嘆回應了

全台首波罷免案結束，選前大批人潮返鄉，花蓮投票率是全台最高，未通過立委傅崐萁罷免案。挺罷傅花蓮縣議會議長張峻表示，這次罷免被操作成藍綠對決，許多支持藍營的民眾「討厭傅崐萁、但更討厭民進黨」，加上謠言四起要「反綠共，戰獨裁」，成為罷免失敗的原因之一。

花蓮縣選舉委員會公布傅崐萁罷免案投票結果，全縣投票率60.1％，不同意票比率57.15％、票數6萬5300票；2024年區域立委選舉全縣投票率67.72％，傅崐萁6萬8786票，得票率53.79％，這次傅的得票比上次多了3486票占5％。

張峻表示，傅崐萁透過操弄藍綠對決，讓有先入為主觀念的藍營民眾因討厭民進黨，選擇投不同意票；地方網路口號「反綠共，戰獨裁」，直指「獨裁的賴清德會把台灣帶向戰爭」，這是國民黨反罷免的邏輯，讓許多花蓮人不同意罷免。

張峻分析，傅崐萁陣營將大罷免投同意票與「柯建銘當立法院長」連結起來，訴求「罷傅等於支持民進黨」，加上普發現金1萬元、統籌分配稅款161億元、軍警消退休待遇等，都會被「沒收」，變成罷免未通過的局面，不過強調民主的火種不會熄滅，未來會繼續監督縣府。

花蓮民進黨縣議員胡仁順表示，花蓮是大罷免中投票率最高的縣市，傅崐萁是國民黨立院總召備受關注，其他選區很難看到6成投票率；其中最大的收穫，是有4.8萬人跟以前堅定投藍綠不一樣，還有泛藍、中間選民，因此對於罷免未通過正向看待，接下來應該找出原因，再加以改進。

有政壇人士分析，民進黨祕書長林右昌雖陸續下鄉約10次催票，仍無法有效讓地方派系動起來，花蓮政治版圖長期藍大於綠，加上民進黨只有選舉才會派員到花蓮，綠營做法確實會造成地方選民反感。