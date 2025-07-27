百工百業挺罷免卻失敗 網酸：真的別再情勒

「＃百工百業挺罷免」於罷免投票前一周在社群狂燒，結果卻是「大罷免，大失敗」。有社群粉專分析，其實就是民進黨民代跟幾百個帳號在吹捧，真正的百工百業都希望台灣安寧；網友也留言直呼，「別拿百工百業情勒」，「真正的百工百業都在關注關稅，誰關注罷免？」

第一波大罷免打得火熱，尤其在最後一周社群爆發「＃百工百業挺罷免」，各式貼文迅速擴散，不過昨天投票結果出爐，讓外界直呼大罷免大失敗，也好奇當初提倡罷免的所謂「百工百業」是否僅是同溫層內現象。

臉書社群粉專「政客爽」就直言，說好的百工百業挺大罷免，其實就是民進黨民代、幾百個帳號在那邊狂吹捧，投票結果證明，不要說全數不通過，70%的罷免案連門檻都沒過。

「政客爽」分析，那些表態的「青鳥藝人」跟KOL真的虧慘了，大家都會記得，他們配合民進黨在情勒大家的嘴臉，諸如「阿共會打來」、「國安被中共滲透」，如果選後什麼都沒發生，這些人真的會天崩地裂。

「政客爽」還說，其實選後真的很多百工百業私訊粉專，表示因為工作關係不方便表態，但經常關注粉專，只希望還給台灣一個安寧，後來想想，這些才是真正的百工百業的心聲。

貼文一出也引發網友熱烈討論，直呼「別拿百工百業情勒」、「現在百工百業最關心的是關稅問題吧，還挺什麼罷免」、「我都問我朋友，阿共仔到底什麼時候要來？」、「台灣史上最大的失業潮」、「只會發生他們名聲掉了，粉絲掉了，損失大了」、「百工百業是大陸用辭，在台灣叫各行各業啦」、「一位叫百工一位叫百業，兩人稱之為百工百業」。