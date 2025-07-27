輸了大罷免 台中綠營不悲觀：罷團反而是值得結合的新興力量

大罷免第一波結束，雖說國民黨立委完勝，台中市綠營基層卻也認為自己並沒有輸，甚至認為罷團成員已成一股政治的新興力量，對於明年的九合一選舉有幫助，應該積極結合。因此並沒有戰敗的氣氛，「只是有點遺憾一席都沒罷成」。

民進黨前市黨部主委、市議員李天生認為，以往綠營的場子怎會看見國旗，但這次卻多了一些有大陸成長背景的人，像是網紅閩南狼等人，還有許多以往屬性偏藍的成員。因此，對綠營而言，這是一股力量。

他認為，雖然大罷免成果不如預期，但民進黨就是「一次輸、一次贏」這次雖然輸了，但會深自檢討，對明年的九合一選舉不見得是壞事。

市議員張芬郁也認為，罷團並不是因為喜歡民進黨而站出來，目前也持續扮演監督角色，就像太陽花2.0。當年許多參與太陽花運動的年輕人，就像撒下的種子，現也成為民進黨的一員，的確是不可忽視的一群。

她也認為，大罷免雖然輸了，但是要看未來如何調整，不要硬梆梆的，而下屆市長選舉也同樣會在這個框架下。尤其是，藍營在贏了這一次後，加上盧秀燕可能成為國民黨主席，士氣一定會更高，綠營要更加努力。

至於下屆市長選舉，李天生認為何欣純已經箭在弦上，這一仗非打不可，也有助於她成為綠營的「台中一姐」這次參與罷免可說是市長選舉的起手勢。張芬郁也認為，何欣純選市長已是定局，大罷免期間各地跑透透，並與罷團站在一起，有助於擴大綠營的基本盤。