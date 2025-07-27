快訊

大鳥隧道天花板漏水！台鐵大武-瀧溪路線不通 估晚間7時搶修復電

台西文蛤死亡是水門操作人禍？業者慘賠揚言告官 雲林縣府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

輸了大罷免 台中綠營不悲觀：罷團反而是值得結合的新興力量

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨前市黨部主委、市議員李天生認為，罷團成員已成一股政治的新興力量，對何欣純選市長有利。圖／取自何欣純臉書
民進黨前市黨部主委、市議員李天生認為，罷團成員已成一股政治的新興力量，對何欣純選市長有利。圖／取自何欣純臉書

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

罷免第一波結束，雖說國民黨立委完勝，台中市綠營基層卻也認為自己並沒有輸，甚至認為罷團成員已成一股政治的新興力量，對於明年的九合一選舉有幫助，應該積極結合。因此並沒有戰敗的氣氛，「只是有點遺憾一席都沒罷成」。

民進黨前市黨部主委、市議員李天生認為，以往綠營的場子怎會看見國旗，但這次卻多了一些有大陸成長背景的人，像是網紅閩南狼等人，還有許多以往屬性偏藍的成員。因此，對綠營而言，這是一股力量。

他認為，雖然大罷免成果不如預期，但民進黨就是「一次輸、一次贏」這次雖然輸了，但會深自檢討，對明年的九合一選舉不見得是壞事。

市議員張芬郁也認為，罷團並不是因為喜歡民進黨而站出來，目前也持續扮演監督角色，就像太陽花2.0。當年許多參與太陽花運動的年輕人，就像撒下的種子，現也成為民進黨的一員，的確是不可忽視的一群。

她也認為，大罷免雖然輸了，但是要看未來如何調整，不要硬梆梆的，而下屆市長選舉也同樣會在這個框架下。尤其是，藍營在贏了這一次後，加上盧秀燕可能成為國民黨主席，士氣一定會更高，綠營要更加努力。

至於下屆市長選舉，李天生認為何欣純已經箭在弦上，這一仗非打不可，也有助於她成為綠營的「台中一姐」這次參與罷免可說是市長選舉的起手勢。張芬郁也認為，何欣純選市長已是定局，大罷免期間各地跑透透，並與罷團站在一起，有助於擴大綠營的基本盤。

罷免 綠營 罷團 民進黨 何欣純

延伸閱讀

台中3立委挺過大罷免 台中藍營黨部還有這關...涉偽造連署8月開庭

中部罷團選前之夜 何欣純、蔡其昌現身喊「罷免是守護台灣」

台中罷團選前之夜…萬人湧入高喊「大罷免大成功」 陳柏惟告白台灣

大罷免倒數最後一天 何欣純與台中罷團7時26分站上街頭最後衝刺

相關新聞

百工百業挺罷免卻失敗 網酸：真的別再情勒

「＃百工百業挺罷免」於罷免投票前一周在社群狂燒，結果卻是「大罷免，大失敗」。有社群粉專分析，其實就是民進黨民代跟幾百個帳...

成功拒絕獨裁！狠批執政黨以「公民團體」遮掩 陳培哲：知識分子覺醒

大罷免遭完封，讓憲政史上首次「無差別罷免」在野黨立委的台灣選舉奇蹟被民意否決。中研院院士陳培哲指出，此次台灣人民透過公平...

影／藍綠價值觀對決！學者評「大罷免失利」：檢視賴總統執政成績

憲政史上首次大罷免投票結果昨(26)日出爐，24名國民黨立委以及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免...

花蓮投票率全台最高！大批人潮返鄉挺傅崐萁 「反傅派」張峻感嘆回應了

全台首波罷免案結束，選前大批人潮返鄉，花蓮投票率是全台最高，未通過立委傅崐萁罷免案。挺罷傅花蓮縣議會議長張峻表示，這次罷...

大罷免失敗...藍恐展開「焦土政策」 學者喊話賴總統：身分放軟、跨黨派對話

首波大罷免未有罷免案通過，學者今天表示，國民黨恐對賴政府展開焦土政策，總統賴清德可把身分放軟進行政治協商、跨黨派對話，而...

上半年全台瘋大罷免落幕 南鯤鯓代天府國運籤又成話題

南鯤鯓代天府今年國運籤又抽到下下籤，雖引發不少民眾質疑「唱衰台灣」，但也有許多民眾認為「神準」，上半年果然風風雨雨，昨晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。