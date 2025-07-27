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國民黨新北市黨團籲民進黨勿再撕裂社會、應普發還稅

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北國民黨黨團副書記長黃心華。圖／新北國民黨團提供
新北國民黨黨團副書記長黃心華。圖／新北國民黨團提供

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針對第一波罷免案落幕，國民黨新北市議會黨團今表示，國民黨籍立委全數留任，證明人民以「更大的民主」否決「無差別式」的惡意罷免，民進黨應尊重人民意志，停止以仇恨與焦土策略撕裂社會。

國民黨新北市議會黨團書記長王威元指出，若民進黨持續以政治鬥爭主導施政，不僅將讓賴清德總統第一任期一事無成，更可能進一步削弱國家體質。他強調，民進黨不應再以抹紅手法操作輿論，而是要回歸理性問政，推動國政發展。

副書記長黃心華表示，民進黨原本欲藉由罷免行動縮小與國會過半的席次差距，但首波結果失利，使民進黨企圖一黨獨大的可能性趨近渺茫。她也分析，第二波面臨罷免的藍委多位具組織動員實力，且多不在大型都會區，對藍營而言相對有利。

王威元提醒，雖然罷免首戰告捷，但藍營仍需「保溫」支持者熱情，避免投票率因冷卻而下滑，也要提防突發事件或選戰奧步影響情勢。他強調，國民黨議會黨團將持續動員反罷行動，以實際行動力挺藍營立委。

王威元呼籲，中央政府落實「財劃法」改革，不應苛扣地方補助款，且應依立院決議，將近年超徵稅收以普發現金方式還稅於民，展現對民意的尊重與負責任的態度。

新北國民黨黨團書記長王威元。圖／新北國民黨團提供
新北國民黨黨團書記長王威元。圖／新北國民黨團提供

罷免 民進黨 國民黨

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