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林憶君支持韓國瑜召集行政立法會談 重啟朝野對話機制

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委林憶君。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委林憶君。圖／聯合報系資料照片

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首波大罷免投票落幕，24位國民黨立委皆未通過，民眾黨立委林憶君今天表示，行政與立法兩院相互合作、良善溝通是當下最迫切的課題，建議立法院長韓國瑜召集朝野黨團與行政院長會談，此舉有助於重啟對話機制、降低對立情緒，也為重要法案創造溝通空間。

林憶君稍早透過新聞稿指出，7月26日大規模罷免案投票結束，立法院朝小野大的政治版圖依舊未變，罷免是民主制度的一環，民意的焦點仍是希望國家回歸正常運作、不要再互相撕裂，「行政院和立法院相互合作、彼此良善溝通才是當下最迫切的課題。」

林憶君認為，此次大罷免遭到全數否決，不單代表人民對執政黨的不信任，也顯示民眾對執政黨當家鬧事、不願意與在野溝通感到厭倦，賴政府面臨朝小野大的國會，選擇擺出高傲態度、透過司法打壓政敵，甚至用造謠詆毀在野黨的方式，每天扛著「抗中保台」把不同意見者都說成「中共同路人」，不斷撕裂台灣人民的情感。

林憶君分析，台灣在2000年進行首次政黨輪替，前總統陳水扁同樣面臨朝小野大，但是朝野政黨並沒有如此對立，因為執政者選擇與在野黨交流溝通，為什麼陳水扁可以，如今賴總統卻不能，「賴總統大大忽略沈默多數的民意，嚴重忽略人民期待的不再是口水與對抗，而是具體福國利民政策成績與民生回應。」

針對外界建議由韓國瑜召集行政與立法部門會談，林憶君表達支持，此舉有助於重啟朝野對話機制、降低對立情緒，也為重要法案創造溝通空間。

林憶君說，希望執政黨放下身段傾聽民意，莫再一意孤行，正視台灣社會聲音，當前面臨嚴峻的經濟問題，尤其是美國對等關稅問題迫在眉睫，呼籲執政黨趕緊放下意識形態與對立，朝野共同相互合作面對關稅問題，如此才是人民與國家之福。

林憶君呼籲，在大罷免衝突的激情過後，大家都應該從中獲取經驗和教訓，朝野政黨都應該趕緊讓國家步上正軌，「唯有從對話開始，才能真正為人民爭取福祉，期盼未來在憲政體制下相互制衡，同時相互合作。」

溝通 罷免 執政黨 韓國瑜 朝小野大

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