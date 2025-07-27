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外媒揭美國對台灣大罷免結果可能反應！美學者預測8月23日罷免結局

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
國民黨支持者25日在總統府前舉行集會，聲援面臨罷免案的藍營立委。法新社
國民黨支持者25日在總統府前舉行集會，聲援面臨罷免案的藍營立委。法新社

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華盛頓時報26日報導，台灣首波24位國民黨立委罷免案全數未通過，對總統賴清德造成重創。報導引述曾旅居台灣超過25年的美國學者唐博偉（Bo Tedards）指出，大罷免一敗塗地，華府可能反應失望，並預期8月第2波罷免案「最多可能1至2名立委」遭罷免；而若朝野持續對立，最糟可能引發憲政危機。

「這場運動全軍覆沒」，長期研究台灣的美籍學者唐博偉告訴華盛頓時報，「我很驚訝，沒想到是徹底潰敗」。唐博偉是民進黨籍僑務委員會委員長徐佳青的先生。

華盛頓時報報導指出，賴清德對北京持強硬立場，尋求擴大國防開支，並加強制衡中國影響力的政策。華府方面可能對大罷免結果感到失望，尤其川普政府長期批評台灣軍費支出過低；北京方面的反應可能較為樂觀。

唐博偉認為，「嚴格來說，賴清德現在面對的局勢與之前並無不同，但他現在必須重新擬定計畫：這場運動原本並非他的主意，卻被外界視為由他主導。」

唐博偉指出，這次壓倒性的結果顯示，罷免恐怕希望渺茫，到了8月23日第二波罷免投票，最多可能罷免1至2位立委。

在罷免案失敗、朝野僵局未解的情況下，行政部門與立法部門可能持續對立，唐博偉談到，最糟的結果是引發憲政危機，這個風險在憲法法庭目前處於停擺狀態下尤為嚴峻。

大罷免 華盛頓 賴清德

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