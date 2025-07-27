賴清德稱非某方失敗 羅智強轟：最大政績大惡罷 「你的人民正受苦」

首波大罷免投票結果均不通過，總統賴清德稱不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗。國民黨立委羅智強今車掃謝票前說，賴應該要謙卑地傾聽這個「0」所代表的數字意義，不能置身事外，更酸賴上任最大政績是大惡罷，台灣人民正在受苦。

羅智強今認為，賴以黨主席身分下令全國配合式大罷免，民進黨立院黨團總召柯建銘也直接告訴大家，就是兩人去年總統大選結束後商量出來的大罷免。這場大罷免是賴總統一力策畫、主導，然後透過柯建銘跟所謂的罷團來結合執行，公民只不過是推在最前線的肉盾而已。實際上，在背後操縱傀儡線的就是賴總統自己。

羅智強表示，當賴總統切割說這不是任何人的失敗時，他應該要展現擔當，敢做敢當。既然是賴、柯跟民進黨在背後直接發起總攻的大惡罷，就應該出來表達你的肩膀，直面大惡罷總失敗的結果。

接著，羅智強也給賴總統建議，真的要回到國政，他要賴捫心自問，上任一年多最大政績是什麼？就是大惡罷。

羅智強酸，台灣詐騙橫行不重要、關稅風暴不重要、兩岸兵凶戰危不重要，只要有大罷免就好；少子化、年輕人低薪、物價飛騰、能源政策錯誤等種種國政千瘡百孔，但是賴總統一件都沒有面對、一件都沒有花心思去解決。

羅說，賴總統只把全部心力、國家全部資源，放在最撕裂的大惡罷，這才是人民必須用這麼堅決的選票來向民進黨、賴總統提醒的緣故，這是一記又一記的重槌。他用賴清總統曾經說的話，這重錘是幹什麼？不是要幫賴打掉雜質，這重錘是要敲醒賴總統，「請你記得，你是總統，請你記得台灣人民正在受苦，請你記得回到國政。」