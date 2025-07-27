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大罷免大失敗 林俊憲：當然要檢討 執政者沒有悲觀的權利

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委林俊憲臉書貼文指罷免投票日越來越近，各路牛鬼蛇神都出馬了，連文宣提袋都可以成為攻擊對象。圖／取自林俊憲臉書
民進黨立委林俊憲臉書貼文指罷免投票日越來越近，各路牛鬼蛇神都出馬了，連文宣提袋都可以成為攻擊對象。圖／取自林俊憲臉書

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首波罷免投票結果不如預期，民進黨內出現檢討聲浪，賴系子弟兵、民進黨立委林俊憲27日指出，失敗了當然要檢討，尊重府院黨後續決定；面對8月23日第二波罷免案，他說，值此時間點，民進黨必須穩定腳步，畢竟執政者沒有悲觀放棄的權利，必須優先思考如何帶領台灣前行

林俊憲指出，檢討是民進黨能持續不斷進步的重要原因，但失敗檢討不等於內鬥，這也是中共最喜歡看到的，雖然大罷免結果讓很多支持者失望，民進黨雖有失敗之處，但也有收穫，也就是開啟跟公民團體合作的一個經驗，至於未來合作的模式，也是民進黨所必須檢討的部分。

至於未來府院黨會做出何種調整，他說，民進黨內會自己檢討，他也尊重相關意見。

面對8月23日第二波罷免案，林俊憲指出，值此時間點，民進黨應該先穩定下來，畢竟民進黨是執政黨，未來在國會將面對更艱難的狀況，但執政者沒有悲觀放棄的權利， 如何繼續帶領台灣向前行，並面對更不一樣的朝野狀況，民進黨必須優先思考。

罷免 民進黨 林俊憲

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