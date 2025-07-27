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25起罷免案全未通過 盧秀燕感謝民眾黨：沒有你們，我們做不到！

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨天前往健行國小完成投票。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕昨天前往健行國小完成投票。記者黃仲裕／攝影

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第一波大罷免投票7月26日落幕，24位國民黨立委及新竹市長高虹安的罷免案全數未通過。台中市長盧秀燕今天指出，這是人民的勝利，她也要特別感謝民眾黨，感謝主席黃國昌、陳佩琪醫師，以及所有民眾黨公職人員、黨工、志工和小草們。盧秀燕感性說「沒有你們，我們做不到！」

盧秀燕認為，這次的選舉寫下台灣民主新頁，展現台灣人民希望政府「拚經濟做正事」的心聲；為政者應「以民為本」，讓國家持續走在對的方向，當國家穩定前行，百姓才能安居樂業。

針對這次選舉結果，盧秀燕特別向「國昌主席」、「佩琪姊」，以及所有民眾黨公職人員、黨工、志工和小草們致謝，感謝大家一起為人民團結，攜手為國家民生與正義奮鬥，讓台灣人心底的聲音被聽見，更讓政治回歸初衷本質。

盧秀燕說：「沒有你們，我們做不到，未來繼續並肩前行！」

盧秀燕 民眾黨 大罷免

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