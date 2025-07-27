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台東罷免活動促使公民意識抬頭 展現不同政治面貌

中央社／ 台東縣27日電

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台東罷免案促使地方公民意識抬頭。不僅有年輕世代積極參與，更吸引來自醫界、學界、文化界及外籍傳教士等「政治素人」挺身而出，站上第一線，展現不同以往的政治參與面貌。

歷時半年的罷免活動，除了政黨與政治人物的身影外，還出現許多生澀的面孔。有時是一人手持標語站在街頭，有時是一群志工冒雨向民眾問候，有的更站上講台宣講，與過去選舉場上的喧囂截然不同，呈現新型態的公民行動。

曾兩度代表民進黨參選台東市長未果、現任行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷表示，這次罷免活動中，出現許多從未在選舉場合見過的年輕人。甚至罷免總部的成員之間也多半互不相識，參與宣講與活動的志工，每次都不盡相同，展現出廣泛且自發的社會動員力。

這次罷免案的副領銜人兼發言人陳家彬，是一名超商老闆，過去從未涉足政治，卻毅然走上街頭，成為關鍵推動者之一。

不僅是年輕人，外籍修士、大學教授、醫師、書店老闆等，也都站出來呼籲民眾踴躍投票，展現跨領域的公民覺醒。

今年89歲、歸化台灣的白冷教會修士歐思定，參與第二階段連署時曾說，台灣就是他的家鄉，即便身體虛弱，也要為家鄉站出來。他昨天下午投票後表示，能在台灣投票讓他十分開心與珍惜。他提到，在瑞士投票是義務，不參與會被罰款，「好公民要關心國家的事，不能事不關己，所以一定要投票，這是我們的責任。」

台東基督教醫院血液腫瘤內科主任劉漢鼎，過去極少公開參與政治活動。自今年3月罷免案進入第二階段後，他開始在社群媒體上密集呼籲連署，4月起更走上街頭參與宣講，並在小型造勢活動中登台發聲。他表示，若只是埋首醫院工作、對社會事務袖手旁觀，「那就是虧欠了上帝。」

曾任國立台東大學副校長、師範學院院長的教授曾世杰，寫信並在臉書發文，呼籲學生們「幫我完成退休的禮物-參加第二階段連署」。他參與公民行動後，短短時間內社群粉絲激增1500人。他告訴中央社記者，英國知名保育行動家珍古德博士（Dr. JaneGoodall）曾告訴他：「大家在一起，就能創造改變。」他深信點滴水流終將匯成洪流，改變台灣，也改變台東。

罷免

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