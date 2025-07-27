快訊

天然利尿劑、有益心血管健康 營養師推薦夏天該吃西瓜8大理由

南下捨棄高鐵改選「它」…台北到新竹只花145元 網狂讚：便宜還豪華

中職／羅戈不走了！中信兄弟：他想一起拚下好成績

聽新聞
0:00 / 0:00

丁學忠期大贏反應2026選舉 劉建國：勿忘罷免本意不該贏選又要贏話

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委兼民進黨雲林縣黨部主委劉建國，對於藍委丁學忠希望把這次罷免勝選的選票反應在2026縣長選舉的說法不認同，認為不該贏了選舉還要贏話。記者蔡維斌／翻攝
立委兼民進黨雲林縣黨部主委劉建國，對於藍委丁學忠希望把這次罷免勝選的選票反應在2026縣長選舉的說法不認同，認為不該贏了選舉還要贏話。記者蔡維斌／翻攝

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

罷免選舉落幕，反罷陣營獲全勝，藍委丁學忠今天謝票並期待把這次大贏的選票能反應到2026參選縣長張嘉郡的身上，頗有2026大戰提前開打之勢，對此，立委兼民進黨雲林縣黨部主委劉建國認為，選後應勿忘罷免的本意，讓自己早做修正，不該「贏了選舉還要贏話」，一次選贏不能代表一切。

針對罷免結果昨天已發出聲明的劉建國，原對丁學忠今天罷免選票反應到2026選舉的說法不予回應，經記者追問，他才說明個人看法。

劉建國說，這次大罷免是因為國會亂象，讓公民自覺發起，也因為這股罷免風潮，才會讓國會的預算稍獲緩和，這是不爭事實。這次罷免不成，被罷免者應該思考過去一年半所作所為，帶給公民什麼樣的印象，才會爆發這場罷免風潮，是不是對未來的一些作為，該徹底修正調整，符合多數公民期待，這才是這次罷免的本意和初衷。

劉建國表示，如果被罷免者不思修正，或去洞察人民感受，只看到罷免的票數，就去聯想到下一屆的選舉，這種「贏了選舉，還要贏話」可說犯了選舉大忌。

他說，被罷免的人不對罷免本意去作反省、修正，就想要贏下次選舉，對整個台灣社會是沒有幫助，人民也會看在眼裡，未來會透過選舉，回應這些不改進的政治人物，畢竟一次選舉不是代表一切。

罷免 劉建國 丁學忠

延伸閱讀

丁學忠謝票「2度當選」提早連任 期把小贏變大贏反應在2026她身上

罷免開票結果／罷免全未通過 張麗善：民眾展現民主風範「執政黨應省思」

罷免開票結果／雲林罷免丁學忠未通過 劉建國：公民守護民主非失敗

【即時短評】雲林不同意罷免壓倒性勝選 原因癥結大解析

相關新聞

前全聯總裁徐重仁再發文：「愛台灣不該有顏色之分」

7月26日大罷免案全數未過，原先表態支持罷免的前統一超商總經理、前全聯總裁徐重仁，昨晚隨即在臉書發文表達心情。他以「 讓...

民進黨裝死？ 葉元之：綠是否有良心派系敢說真話

國民黨立委葉元之昨以3000多票差距，挺過罷免考驗，他今天到板橋埔墘市場謝票，談到賴清德總統、民進黨總召柯建銘發動大罷免...

罷免25案全滅抗中牌失效？ 侯友宜喊團結一致：總統說到要做到

726大罷免首波投票結果25案全數不通過，外媒解讀是抗中保台牌失效。新北市長侯友宜今受訪說，最重要的是對內、對外要團結一...

綠營抗中保台策略失效 港媒：台灣「民主意識」正迎轉捩點

726大罷免結果出爐，24名國民黨立委與新竹市長高虹安全數過關，讓不少民進黨支持者與罷免團體士氣低落，對此，香港《南華早報》引述多位分析指出，此結果不僅代表民進黨戰略誤判，也凸顯台灣選民對「反中」動員策略日益感到疲乏，民主意識正邁入轉型階段。

尷尬了！大罷免挫敗吳思瑤「引陳傑憲名言」安撫支持者 黃揚明：引用錯人

726大罷免結果出爐，24名國民黨立委與新竹市長高虹安全數過關，讓不少民進黨支持者與罷免團體士氣低落。然而，民進黨26日晚間召開記者會時，立院黨團幹事長吳思瑤試圖以一句「勵志金句」來穩定情緒，卻意外鬧出烏龍。

25起罷免案全未通過 盧秀燕感謝民眾黨：沒有你們，我們做不到！

第一波大罷免投票7月26日落幕，24位國民黨立委及新竹市長高虹安的罷免案全數未通過。台中市長盧秀燕今天指出，這是人民的勝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。