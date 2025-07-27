丁學忠期大贏反應2026選舉 劉建國：勿忘罷免本意不該贏選又要贏話

罷免選舉落幕，反罷陣營獲全勝，藍委丁學忠今天謝票並期待把這次大贏的選票能反應到2026參選縣長張嘉郡的身上，頗有2026大戰提前開打之勢，對此，立委兼民進黨雲林縣黨部主委劉建國認為，選後應勿忘罷免的本意，讓自己早做修正，不該「贏了選舉還要贏話」，一次選贏不能代表一切。

針對罷免結果昨天已發出聲明的劉建國，原對丁學忠今天罷免選票反應到2026選舉的說法不予回應，經記者追問，他才說明個人看法。

劉建國說，這次大罷免是因為國會亂象，讓公民自覺發起，也因為這股罷免風潮，才會讓國會的預算稍獲緩和，這是不爭事實。這次罷免不成，被罷免者應該思考過去一年半所作所為，帶給公民什麼樣的印象，才會爆發這場罷免風潮，是不是對未來的一些作為，該徹底修正調整，符合多數公民期待，這才是這次罷免的本意和初衷。

劉建國表示，如果被罷免者不思修正，或去洞察人民感受，只看到罷免的票數，就去聯想到下一屆的選舉，這種「贏了選舉，還要贏話」可說犯了選舉大忌。

他說，被罷免的人不對罷免本意去作反省、修正，就想要贏下次選舉，對整個台灣社會是沒有幫助，人民也會看在眼裡，未來會透過選舉，回應這些不改進的政治人物，畢竟一次選舉不是代表一切。