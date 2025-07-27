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民進黨裝死？ 葉元之：綠是否有良心派系敢說真話

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北藍委葉元之昨以3000多票差距挺過罷免考驗，今天到板橋埔墘市場謝票，不少民眾為他打氣。記者林伯東／攝影
新北藍委葉元之昨以3000多票差距挺過罷免考驗，今天到板橋埔墘市場謝票，不少民眾為他打氣。記者林伯東／攝影

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國民黨立委葉元之昨以3000多票差距，挺過罷免考驗，他今天到板橋埔墘市場謝票，談到賴清德總統、民進黨總召柯建銘發動大罷免讓社會付出極大成本，大罷免失利，民進黨裝死，假裝沒這回事，應該有人為這錯誤決策負責，就看門進黨是否會有良心的派系出來說真話。

「放過全台灣老百姓吧！」葉元之感嘆，大罷免製造社會衝突、撕裂、對立，等於在國內找敵人，理由只是民進黨想一黨獨大，未來想幹嘛就幹嘛，更能為所欲為。

葉元之說，他從2024年一當選立委就被鎖定為要罷免對象，只因為他當時贏得少，評估被罷免機會高，他一路承受很多無中生有的謠言，有許多看不下去，跳出來幫他說話。

葉表示，他認為趙少康對賴總統的喊話，第二階段罷免應該停止，他說，第一波全盤皆墨，要推動第二波罷免難度更高，只是讓社會更肅殺，在路上被吐口水、青鳥嗆聲等事件還會持續發生，社會仍會動盪不安，這不是人民樂見的。

談到能挺過罷免的關鍵因素，葉元之說，藍白在野團結是一大因素，這一默契應該要延續到2026縣市長選舉，就看用什麼機制、方式來做，畢竟執政黨太鴨霸，在野必須更團結。

外界認為，葉元之被青鳥嗆聲、被婦人吐口水等遭遇，讓中間選民看不下去，被打過頭出現反作用力？葉說，罷免團體、民進黨在同溫層造謠，加上媒體壟斷，讓他幾乎沒平反機會，直到公辦說明會，終於有一個共同的平台，選民能好好聽雙邊論述，就會知道罷免團體的論述是胡說八道，是找不到理由的亂罷、惡罷。

新北藍委葉元之昨以3000多票差距挺過罷免考驗，今天到板橋埔墘市場謝票，不少民眾為他打氣。記者林伯東／攝影
新北藍委葉元之昨以3000多票差距挺過罷免考驗，今天到板橋埔墘市場謝票，不少民眾為他打氣。記者林伯東／攝影
新北藍委葉元之昨以3000多票差距挺過罷免考驗，今天到板橋埔墘市場謝票，不少民眾為他打氣。記者林伯東／攝影
新北藍委葉元之昨以3000多票差距挺過罷免考驗，今天到板橋埔墘市場謝票，不少民眾為他打氣。記者林伯東／攝影
新北藍委葉元之昨以3000多票差距挺過罷免考驗，今天到板橋埔墘市場謝票，不少民眾為他打氣。記者林伯東／攝影
新北藍委葉元之昨以3000多票差距挺過罷免考驗，今天到板橋埔墘市場謝票，不少民眾為他打氣。記者林伯東／攝影

罷免 葉元之 民進黨

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