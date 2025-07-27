前全聯總裁徐重仁再發文：「愛台灣不該有顏色之分」

7月26日大罷免案全數未過，原先表態支持罷免的前統一超商總經理、前全聯總裁徐重仁，昨晚隨即在臉書發文表達心情。他以「 讓我們攜手往前走 」為題，表示自己身為一位長年關心台灣社會發展的普通公民，心裡其實有些沉重。不是因為選舉的輸贏，而是因為看到社會在政治議題上出現更多的對立與撕裂。

他強調，自己並非因投票結果而失落，而是對政治對立日益擴大的社會現象感到沉重。

「我不是政治人物，也沒有政黨立場，只是單純希望台灣更好。」徐重仁表示，20日的文章，是希望大家可以珍惜民主制度，發言被誤解為偏袒某方，讓他感到遺憾。他重申，台灣的民主制度得來不易，無論選舉或罷免，都應成為社會進步的契機，而非對立的工具。

而對於此次罷免結果，徐重仁則認為要成為「社會共同省思的機會」，他說：「要問自己：未來，我們要怎樣的政治風氣？怎樣的社會環境？怎樣的生活品質？這些問題，不該只是政治人物的責任，而是我們每一個人都可以參與、可以努力的方向。」、「真正重要的是大家能否從過去的對立中走出來。我們的資源有限，不應該再消耗在彼此攻擊、互相批評上，而是應該把心力放在更實際的事情上，例如如何改善經濟、如何照顧弱勢、如何提升教育與醫療、如何讓下一代有更好的未來。」

「愛台灣不該有顏色之分，只要是真心為台灣好，都是這片土地的力量。」徐重仁強調，執政黨應提出讓人民有感的政策，在野黨則應發揮監督力量，而非為反對而反對。

最後，徐重仁期盼，政治不再分裂彼此，立場不再影響對人的基本尊重。他呼籲社會多一些包容與理解，共同努力讓台灣變得更好。宜恩