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罷免25案全滅抗中牌失效？ 侯友宜喊團結一致：總統說到要做到

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今視察泰山中山段社宅。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察泰山中山段社宅。記者劉懿萱／攝影

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726大罷免首波投票結果25案全數不通過，外媒解讀是抗中保台牌失效。新北市長侯友宜今受訪說，最重要的是對內、對外要團結一致，和平不要有衝突，如何避戰才是目標。人民用選票還給立委一個公道，總統也出來說希望大家團結一致，朝野共同攜手合作，「希望總統說到要做到」，要學會放下、尊重在野黨。

侯友宜今視察泰山中山段社宅受訪說，台灣絕對不能勇於內鬥、怯於外戰，面對所有挑戰人民心中有一把尺、眼睛雪亮，不是歸類你是不是中共同路人、有沒有抗中保台，最重要的是對內、對外要團結一致，和平不要有衝突，如何避戰才是目標。

侯指出，這次選舉大罷免第一階段到一個段落後，人民用選票還給立委一個公道，總統也出來說希望大家團結一致，朝野共同攜手合作，盼總統說到要做到，要學會放下、尊重在野黨，大家面對所有問題攜手合作解決，人民所關心的不是那種政治的惡鬥，而是關心台灣未來要如何能安全、變更好，因為大家團結合作，我們的人民過得更能夠安居樂業，所以總統自己說的，也希望真正能夠團結所有的在野黨。

至於2026新北是否有藍白合機會，侯說，大罷免第一階段才剛結束，人民最關心的是民生、經濟、建設，就像他來看社宅，人民所關心的居住正義，人民最希望政府做的是好好打拚做事，政治鬥爭、選舉也好，製造很多對立，要學會放下以外，回歸到好好努力，能源、關稅、經濟問題，大家關心大小事才是最重視的內容，人民對選舉已經累了、也煩了，回歸常態好好做事。

立委洪孟楷並未辦謝票行程，而是與侯一同視察泰山社宅，會後與里長一一握手致意，儼然成「行程謝票」。洪說，其實這一次投票，事前無法預估到底有多少，只能盡心努力打拚感謝每一個鄉親都在7月26日投下不同意罷免票，讓他能繼續服務，票數多寡他謹記在心。

洪強調，這一次執政黨發起惡意罷免，真的不要讓台灣再次內耗內鬥，台灣不需要對立、仇恨，台灣要的是拚經濟、民生、建設發展，所以他們也沒有停下來的時間，民生、建設及經濟才是現在台灣人民，最重要的事情。

罷免 謝票 侯友宜 抗中保台 中共同路人

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