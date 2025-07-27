呱吉大罷免發文一句「還有下一次」 網友炸裂：還要幾次？
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全台24席立委大罷免皆未通過，前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑在臉書發文，希望大家接受投票結果，不過提到「民主是無數投票的結果累積而成，一定還有下一次和下下一次」，讓底下網友直呼「總共要罷免幾次」、「不要再下下次了，浪費錢」，引起熱議。
呱吉發文表示，「接受這個投票的結果，不要責怪任何人，也不要相信任何陰謀論」，寫道「民主是無數投票的結果累積而成，我們一定還有下一次和下下一次。」他說，早上起來，可以去巷口好好吃個早餐，聽聽老闆娘的吆喝，鍋鏟碰撞的聲音，還有身邊鄰居的交談，「希望你會發現台灣依然可愛」。
呱吉還提到，去了高雄一家在地人推薦的牛肉麵，自己覺得還好，「想推薦台北的給他吃吃」，去看了兩台很可愛的越野車，還散了四十分鐘的步。
不過文中一句，「我們一定還有下一次和下下一次」引起網友不滿，「總共要罷免幾次啦？」、「請不要再有下次跟下下次，很擾民！燒的都是納稅人的血汗錢」、「還有下次？我拒絕」、「到底多不要臉才會講出有下次跟下下次？」還有人歪樓「只想知道你吃了哪一家跟推薦哪一家」，貼文留言有1千多則，非常熱絡。
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