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大罷免失敗 韓媒：在野立委往後對抗賴政府更有優勢

中央社／ 首爾27日專電

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台灣24名國民黨立委及遭停職的新竹市長高虹安罷免案26日投開票，結果顯示罷免案全數未過。多家韓媒報導此事，認為這將使得總統賴清德政府未來執政面臨阻力；罷免失敗如同給了這些立委「無敵星星」，往後可能在與賴政府、執政黨對立時更有信心與優勢。

韓聯社等韓媒報導，這次大罷免是台灣史上最大規模的罷免投票，也是賴政府改變「朝小野大」局面的分水嶺，但在野以這次罷免有損民主體制為由，發起反罷免運動，越接近投票日時呼聲越大，最終罷免案全部未能通過，預料將對賴政府產生相當打擊。

報導指出，本來若成功罷免12名以上立委，民進黨在補選前可暫時擁有多數席次優勢，甚至透過補選爭取過半席次。但24名立委罷免案全數未通過，可以預見賴政府未來可能陷入更難推行國政的危機。

報導也提到，支持民進黨及國民黨的公民團體分別就對方黨籍的立委發起罷免案，被稱為「大罷免」的這次罷免投票，加深台灣社會的政治分裂。

韓媒Newsis引述台灣成功大學政治系教授王宏仁說法，指出這次罷免失敗如同給了這些立委「無敵星星」，往後可能在與賴清德政府、執政黨對立時更有信心與優勢。

投票 大罷免 賴政府

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