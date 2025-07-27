大罷免為何失敗？醫稱綠營沒病識感 被4個字害慘
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首波大罷免昨投票，24席藍委及新竹市長高虹安罷免案全數被否決，醫師、時事評論家沈政男說，大罷免失敗可看出綠白板塊並未變動，但綠營黨政媒網檢討分析卻脫離現實，沒病識感，下一次選舉恐仍會慘敗，被「反共護台」4個字害慘。
沈政男指出，大罷免開票結果，除了投票率低一點，大致與2024立委選舉接近，不同意與同意的比例幾乎就是藍綠當時比例的複製，說明藍綠白板塊並未變動，也證明這1年多來，台灣並沒有發生足以改變藍綠白票數結構的事情。
而藍綠白的票數結構沒有改變，那要扳倒現任藍委，當然就困難重重了，只是大罷免仔受到連署成功的鼓舞，以為事情變簡單，就有了大成功的錯覺，以為在那邊搖旗吶喊，光靠在那邊喊「匪諜就在你身邊」，大家就會改變投票行為。
他進一步表示，從投票率來看，因為大罷免的「大」字，選民被激起，而把罷免提升到了「立委選舉2.0」，罷免連署能成功，跟社群媒體的普及與成熟有關，使得「反共護台」這種謬論也可在同溫層裡擴散，進行集體催眠，而產生了行動力。
但在藍綠白板塊沒有變動下就開出了大失敗的結果，事後綠營黨政媒網檢討分析卻完全脫離現實，沒病識感，通篇認定大罷免訴求沒失敗，只是中共滲透太厲害，下次仍可能成功，賴清德還在講「反共護台」沒搞清楚就是被這4個字害慘。
沈政男說，綠營無視失敗原因出在搞大罷免那批檯面上的人物，包括黨政媒網都是錯誤人選，檢討第一步必須換下那一批人，因為他們正將大家帶往錯誤的方向，但他們沒體會，所以繼續開往錯誤的方向，意味著下一次選舉，他們仍會慘敗。
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