綠營抗中保台策略失效 港媒：台灣「民主意識」正迎轉捩點

726大罷免結果出爐，24名國民黨立委與新竹市長高虹安全數過關，讓不少民進黨支持者與罷免團體士氣低落。對此，香港《南華早報》引述多位分析指出，此結果不僅代表民進黨戰略誤判，也凸顯台灣選民對「反中」動員策略日益感到疲乏，民主意識正邁入轉型階段。

《南華早報》報導指出，這場大罷免原本被視為民進黨的強勢攻勢，最終卻遭選民「明確拒絕」，讓賴清德政府與黨內士氣受創，意外成為國民黨的一次喘息機會。該報形容，對民進黨與串連罷免行動的公民團體來說，這是一場「嚴重的政治失算」。

此次罷免投票率達60%，明顯高於過去罷免案普遍僅約50%的水準。國際事務學者陳奕帆分析，選民並不支持民進黨試圖「翻轉上屆大選結果」的意圖。他強調，罷免全軍覆沒並不等同於國民黨勝選，而是傳遞出選民希望「更有效監督政府」的訊號，並警告民進黨：「台灣人不希望他們的民主制度被濫用成政治報復的工具」。

報導也指出，儘管民進黨高舉「剷除親中勢力、守護民主」等訴求，卻未能說服多數選民。陳奕帆表示，「這是賴清德政府的挫敗，選民已經厭倦無止盡的政治鬥爭與清算」，他建議民進黨應聚焦民生與施政，處理包括美國關稅、風災重建等議題，否則未來地方選舉恐將付出更大代價。

陳奕帆補充，民進黨對北京干預的警告正逐漸失去效力，因為選民愈來愈傾向認為這些論述「更像操弄而非真誠擔憂」。他最後指出，此次罷免案的失敗，某種程度上象徵著台灣民主意識的轉捩點，在缺乏正當理由的情況下，選民選擇拒絕被動員與操縱，這是民主進化的重要跡象。

全球化智庫Taiwan Global Talk主任黃惠華也指出，民進黨長期使用「抗中保台」來爭取支持的策略正在失效，特別是在中間選民中成效不彰，如果明年地方選舉仍沿用這一套口號，可能會遭遇選民更強烈的反彈。