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尷尬了！大罷免挫敗吳思瑤「引陳傑憲名言」安撫支持者 黃揚明：引用錯人

聯合新聞網／ 綜合報導
726大罷免結果出爐，民進黨失敗，吳思瑤對支持者表示，哭著笑著都是情感表達的方式，想發洩就發洩。記者邱德祥／攝影
726大罷免結果出爐，民進黨失敗，吳思瑤對支持者表示，哭著笑著都是情感表達的方式，想發洩就發洩。記者邱德祥／攝影

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726大罷免結果出爐，24名國民黨立委與新竹市長高虹安全數過關，讓不少民進黨支持者與罷免團體士氣低落。然而，民進黨26日晚間召開記者會時，立院黨團幹事長吳思瑤試圖以一句「勵志金句」來穩定情緒，卻意外鬧出烏龍。

吳思瑤在記者會上情緒激動，向罷免團體表達肯定與感謝，表示每位公民都是可愛的，哭著、笑著都是情感的自然流露，也呼籲大家「投完票要看看身旁的朋友，依舊是生活中的好友」，不應因政治選舉撕裂彼此。最後她引用一句自己非常喜歡的話，並說出自台灣隊長陳傑憲在12強賽奪冠時的金句：「你不能在贏的時候，才愛著他們！」

然而，資深媒體人黃揚明隨即在臉書發文打臉，指出這句話實際上並非出自陳傑憲之口，而是來自中華職棒會長、同樣是民進黨長年立委的蔡其昌。他直言，「吳思瑤委員尷尬了」，不僅誤引選手發言，還搞錯了來源，並附上截圖作為佐證。

黃揚明補充，當時陳傑憲實際說的是：「別只有贏球才愛統一」。他認為，吳思瑤將政治事件與職棒選手連結，已屬不妥，居然還引用錯誤來源，讓這場原欲安撫情緒的記者會變得超尷尬。

吳思瑤 大罷免 民進黨 黃揚明

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