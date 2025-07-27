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沈伯洋憂「罷免失敗正中共產黨下懷」 她傻眼： 誰才是通匪之人

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

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726大罷免結果出爐，24名國民黨立委與新竹市長高虹安全數過關。對此，民進黨立委沈伯洋發言表示，台灣絕對不能被撕裂，若因此引發對抗升高、社會分裂，將正中共產黨下懷。然而，曾被總統賴清德提名為大法官的台大國發所所長劉靜怡，則發文直言反嗆沈伯洋：「當台灣人是你的獨占權嗎？愛台灣是你的專利嗎？」

事實上，劉靜怡過去曾擔任沈伯洋的論文口試委員，並曾提醒他別走向過度「側翼化」之路。她表示，反對社會分裂本是普世價值，但關鍵在於「誰」才是在不斷放大對立、煽動敵意。

她強烈批評沈伯洋：「你這政客要堅持搞政黨對抗就算了，問題是，我們難道不可以反問，帶領黨團成員和側翼們，一日比一日瘋狂地以造謠抹黑手法到處獵巫和攻擊，會不會加速和加劇社會分裂呢？我們可不可以合理懷疑，毫無具體證據卻不斷公開指控別人賣台亡國的人，才是通匪之人，才是阿共仔派來滲透台灣社會的呢？」

劉靜怡進一步質疑，沈伯洋與其黨團多次指控政敵「賣台亡國」，卻始終拿不出具體證據，甚至連她這位早在十多年前就被港府列入黑名單的學者，也遭民進黨團抹黑為「通匪」。她認為，這類毫無根據的操作不僅無助於凝聚社會共識，反而可能是導致罷免失敗的關鍵因素之一。

劉靜怡更點出，像「反共復國」這種口號式語言，過於威權且缺乏創新，「像我這種習慣反抗威權的人，因為了無新意，看到了就會自動翻白眼跳過的」。她也直言，民進黨若真要檢討敗因，應先回頭思考自身是否過度操弄政治鬥爭，並濫用敵我對立的邏輯。

中共 沈伯洋 劉靜怡 民進黨 大罷免 賴清德 共產黨

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