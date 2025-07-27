大罷免挫敗 楊照：許多人反感無差別被打成「舔共」

大罷免結果重挫綠營，作家楊照指出，仇恨動員無法不往外擴散，關鍵在於「無差別」，將國民黨立委全數刻畫成中共的幫兇、國家的內奸，這樣的論述可在自我團體中激化認同，卻很難說服未被激情動員的人，反過來會讓這些人反感。

楊照指出，大罷免最大的盲點之一，很多陷入激情中的人至今看不到、不願去看，將「抗中保台」和「大罷免」想當然耳連結起來，以無差別罷免國民黨立委的方式來達成「抗中保台」目標，是他們自己心中、嘴上創造出來的，並沒有那麼高的現實說服力。沒有進入那種狂熱想像情境中的多數人，無法同意、無法響應這樣的情緒。

楊照認為，更糟的另一個盲點，很多陷入激情中的人至今不願去看的，是當激情以「罷免」來表現，就必然表現為高度的攻擊與仇恨。罷免不同於選舉，選舉要凸顯候選人的正面素質、政黨的政策主張等，然而一場「大罷免」沒有任何正面的因素能成為焦點，當然是攻擊再攻擊，激情攻擊最終燃起自己心中強烈的仇恨，將仇恨投射在自己創造出來的邪惡對象上。

楊照說，將國民黨立委「無差別」視為敵人，先決定應該罷免他們，再來針對他們每個人都發動強烈攻訐，這樣的想像投射憤怒，當然會進一步擴散為無差別地針對所有反對罷免的人。於是到後來實質的論點變成」只要不支持罷免的，甚至只要不明白表態支持罷免的人，就是中共同路人，就是要將台灣出賣給中共的人。」

難怪到投票前幾天，掀起瘋狂的表態熱。楊照說，表態支持罷免的社群貼文，立即就被動員而來的讚和留言淹沒了；甚至有人自己表態還不夠，還要藉由替別人表態來獲得更多讚美，沉浸在如此全面虛構想像的戰鬥心境中，當然就看不到、感受不到沒那麼一面倒的現實了。

楊照說，幸好現實是，許多人有不同理由不同意「大罷免」，不同意「大罷免」其中一項最強烈的動機，是對以集體霸凌方式無差別將別人打成「舔共」的反感；不是所有愛台灣的人都必須支持「大罷免」，也不是所有不支持「大罷免」的人都是被中國滲透的台灣叛徒。

他也說，幸好現實是，在民主制度中，不表態的人也有同樣等值的一票，叫得大聲的人和沉默的人擁有同樣的公民權利，結成團體的人和獨立判斷獨立行動的人，也都擁有同樣的公民權利。在民主制度中，請不要霸道地要以自己來代表全體，台灣就是所有台灣人的台灣，不是一些人宣稱自己是對的就代表台灣，要將其他人的不同意見不同立場予以取消。

楊照呼籲，大家謙卑地回到個人立場，看到民主就是肯定個別、多元，也就必然反抗「無差別」。公民有罷免的權利，大罷免最大最嚴重的問題就在其「大」，從一開始就採取違背民主的「無差別」攻擊態度，從無差別攻擊國民黨立委，發展到無差別攻擊不同意見者，傲慢地將自我團體升高為台灣代表，這絕對不是好的、正常的民主精神；毋寧倒過來，這樣的傲慢遭到挫敗，被迫承認還有別人別種意見應該受到尊重，才是這次最好的民主收穫吧。