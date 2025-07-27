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民進黨大誤判 徐巧芯爆：賴清德前1天還認為可罷掉10席

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
徐巧芯今天一早坐上吉普車展開謝票。記者林麗玉／攝影
徐巧芯今天一早坐上吉普車展開謝票。記者林麗玉／攝影

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罷免726投票全數不通過，一度被視為「危險」的北市立委徐巧芯昨天投票結果，也以7萬5千多票不同意，罷免案不通過。徐巧芯今爆料，表示就她的消息，賴清德在罷免前一天，還是認為會罷掉10席。

徐巧芯今天一早謝票前受訪說，所以罷免投票前，有一些親賴的名嘴或政治人物們，他們不是空口說白話、亂講的，所以這次大罷免，民進黨完全誤判這次的形勢、也誤判大家的民意。

徐巧芯今天一早坐上吉普車展開謝票，謝票前媒體聯訪，被問及這次不同意罷免民意出來，是否呼籲民進黨政府快跟在野黨主席坐下來，是否內閣改組？徐也呼籲賴清德總統，不要只想著鬥爭，賴清德總統應該想著如何救災、如何協助民眾、如何度過川普的關稅戰，這才是民之所向。

徐說，這次民進黨之所以會敗這麼重，是因為這些日子以來，除了大罷免，什麼都沒有做，在立法院我耳朵都長繭，民進黨不管什麼議題後面都要吼一句「大罷免大成功」，她都覺得非常奇怪，現在終於可以停止。

至於國民黨，徐巧芯說，國民黨一向都是以開放態度面對這些事情，賴清德主席如果真心想與在野黨會談，而不是用鴻門宴方式，她認為會談未來也不見得不可行，不過賴總統必須先放下身段，不要說總統最大結果自己演講30分鐘剩下都閉門，這樣的做法大家很難接受，應該是開誠布公的方式。

徐巧芯也提醒賴清德總統，先前賴選舉時說過要到立法院報告，不過到現在已一年多全部跳票，希望賴總統可以實現選舉的承諾，這對賴清德總統也相當重要，如果再用這種硬槓的方式面對在野黨，對賴清德、對中華民國都是很不利。

徐巧芯說，雖然國民黨已經有很多委員，都拿到「無敵星星」，不過國民黨立委是為國家好，是為了提出福國利民的政策，如果今天民進黨可以提出好的政策，國民黨也不會因為反對而反對，希望賴清德總統、賴清德主席可以經過這次的錯誤，想清楚人民要的到底是什麼。

罷免 賴清德 徐巧芯

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