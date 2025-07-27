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大罷免大失敗 他點出2大盲點：仇恨動員「無差別」

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
首波大罷免昨天投票，沒有一件罷免案過關。民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）昨晚於新竹市黨部，向支持者深深一鞠躬。記者許正宏／攝影
首波大罷免昨天投票，沒有一件罷免案過關。民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）昨晚於新竹市黨部，向支持者深深一鞠躬。記者許正宏／攝影

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憲政史上首次大罷免投票結果昨（26）天出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免失敗。作家楊照在臉書發文指出，這次大罷免有兩大盲點很糟糕，且仇恨動員「無差別」。但結果顯示，這樣的傲慢遭到挫敗，被迫承認還有別人、別種意見應該受到尊重，才是這次最好的民主收穫。

楊照指出，這次大罷免活動最大的盲點之一，將「抗中保台」和「大罷免」想當然耳連結起來，以無差別罷免國民黨立委的方式來達成「抗中保台」目標，是他們自己心中、嘴上創造出來的，並沒有那麼高的現實說服力。沒有進入那種狂熱想像情境中的多數人，無法同意、無法響應這樣的情緒。

而更糟的另一個盲點，楊照指出，是當激情以「罷免」來表現，就必然表現為高度的攻擊與仇恨。罷免不同於選舉，選舉要凸顯候選人的正面素質，政黨的政策主張等，一場「大罷免」中沒有任何正面因素能成為焦點，當然是攻擊再攻擊，激情攻擊最終燃起自己心中強烈的仇恨，將仇恨投射在自己創造出來的邪惡對象上。將國民黨立委無差別全面否認，更可怕的，將他們全數刻劃成中共的幫兇，國家的內奸，這樣的論述可以在自我團體中激化認同，卻非但很難說服未被激情動員的人，反過來會讓這些人反感。

楊照指出，因為仇恨動員無法不往外擴散，關鍵在於「無差別」。將國民黨立委「無差別」視為敵人，先決定應該罷免他們，再來針對他們每個人都發動強烈攻訐，這樣的想像投射憤怒，當然會進一步擴散為無差別地針對所有反對罷免的人。於是到後來實質的論點變成：只要不支持罷免的，甚至只要不明白表態支持罷免的人，就是中共同路人，就是要將台灣出賣給中共的人。

楊照說，幸好現實是：許多人有不同理由不同意「大罷免」，不同意「大罷免」其中一項最強烈的動機，是對以集體霸凌方式無差別將別人打成「舔共」的反感；不是所有愛台灣的人都必須支持「大罷免」，也不是所有不支持「大罷免」的人都是被中國滲透的台灣叛徒。

楊照指出，民主就是肯定個別、多元，也就必然反抗「無差別」。公民有罷免的權利，「大罷免」最大最嚴重的問題就在其「大」，從一開始就採取了違背民主的「無差別」攻擊態度，從無差別攻擊國民黨立委，發展到無差別攻擊不同意見者，傲慢地將自我團體升高為台灣代表，這絕對不是好的、正常的民主精神。這樣的傲慢遭到挫敗，被迫承認還有別人別種意見應該受到尊重，才是這次最好的民主收穫。

楊照 罷免 抗中保台 中共同路人

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