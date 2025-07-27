大罷免讓台灣全輸！蘇俊賓千字文籲賴清德：手握權力才能遞橄欖枝

首波24位國民黨立委與停職的新竹市長高虹安罷免案昨天投開票，全數遭到否決。桃園市副市長蘇俊賓在臉書發出千字文，感嘆社會在賴清德總統上任來失去對彼此的信任、對社會重大議題的討論「是最糟糕的一年」，呼籲賴總統放下、往前看，「手上握著權力的，才有權力遞出橄欖枝。」

蘇俊賓表示，過去這一年多來，在野黨有著過半數的選票，背負著還是正新鮮的民意，卻幾乎全數被戴上「出賣國家」的帽子，所謂的「公民」因為立法院的幾次法案衝突、預算刪除，說這些民代親共叛國。

立法院的決議能不能夠監督和質疑？當然可以，但是在背叛國家、出賣國家的大框架下，在野黨所有的有道理的、沒道理的監督都不重要了，輿論和鎂光燈已經不再去檢視實際內容，內容的是非論證也已不再重要，毒樹自然產生毒果，還有什麼好談的？

蘇俊賓表示，當社會花了一年多的時間討論到底有沒有背叛？最後決定要大規模消滅在野黨的立委，不管選舉結果如誰所願，其實大家都已經輸了，社會已經失去不同立場的人彼此基本的信任和謀求共識的可能；每4年選舉2次的激情要平復其實已經不容易，如今又面臨了好多次的選舉跟罷免，睜開眼睛就在選舉，看到的言論就是激化跟對立，社會可能可以建立共識的基礎和信任，幾乎不復存在。

應該重大的議題也不再重大，過去在立法院站上舞台的焦點是重大民生法案，如今還有人關注嗎？常常要討論這些議題，一定要和政治衝突關聯，選定立場才能夠稍微站上舞台被討論一下，不同立場的詮釋猜都猜得到論述，悲哀的是這個立場是政治框架上的立場，而不是議題本身的立場。

蘇俊賓直言，此刻對國家尤其重要的經貿議題、產業布局和社會安全網破碎的問題已經很明顯，還有可以遇見10年後更加令人擔憂的的少子化、高齡化危機，急救章的綠能產業，收拾善後該怎麼做？能源配置如何多元兼顧國安？這些都很需要站上舞台充分被討論，引入專業對話，卻在這一年多來消失了大半的舞台。

頻繁動員下社會的氛圍也不再彼此信任，草木皆兵的氣氛下，新住民的身分、講話的口音、在公園拍個照、告別式誰可以來誰不可以來，過去不曾出現的議題也都是問題了；這些高度張力的不信任過去真的沒有這麼嚴重。

蘇俊賓說，大罷免沒有大成功，主張罷免的「公民團體」和執政黨失敗了，沒有被罷免的立委其實也稱不上成功，原本利用4年問政成績爭取人民認同的制度，有一年多花在因應罷免，稱得上成功嗎？持平而論，台灣在不同面向因為大罷免全都輸；政治的目的是希望創造社會的發展與福祉，當整個社會的傷害這麼大的環境下，沒有一個政治人物或者一個政黨可以說是贏家，大家都輸了。

「賴總統，放下吧，往前看。」蘇俊賓說，不管賴任期還有2年多或者6年多，上任迄今的任期因為大罷免是最糟糕的一年多；歷任總統不論是陳水扁、蔡英文不這麼做一定有其理由，在立法院少數黨的陳水扁總統任內建立了一定程度的朝野對話的基礎，不然不會有連任的機會。

蘇俊賓直言，如果在野黨提出的回應非常不合理，人民終究會反映在選票上；民意已經決定、也再次確認選舉制度的4年任期，應公平讓每個人表現進而接受檢驗，這是重要的制度基礎，「期待台灣的未來在大罷免之後，可以重新建立可以看得到未來的互信。」