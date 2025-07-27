綠營頭號目標傅崐萁安全下莊 在地人揭密：花蓮王不可能被罷掉

726大罷免結果揭曉，24名國民黨立委與新竹市長高虹安皆成功過關，其中被視為綠營主要目標的國民黨立院黨團總召傅崐萁亦「安全下莊」。儘管傅崐萁爭議不斷，但在地聲勢依舊穩固，就有花蓮網友發文剖析原因，直言「花蓮王是不可能被罷掉的」。

該名自稱「從小在花蓮長大」的網友在threads發文指出，傅崐萁多年來推動的營養午餐與國中小免學費政策，在地方已行之有年，替多數家庭一年省下至少1萬5千元，加上他對弱勢族群的資源投入也頗具體感，這類貼近民生的政策，對花蓮這樣低收入戶比例極高的地區來說，格外有感。

原PO認為，這是一種有效的「權術統治」手法，不僅照顧一般民眾，更針對弱勢族群給予資源，進而培養出一群願意挺他的基層支持者，形成穩固票倉。他形容：「一邊是10個因為政策致富的人，一邊是10萬個都有受到政策照顧的人，只能說花蓮王真的有一套」。

除了社福政策，該名網友也強調傅崐萁在基礎建設上的行動力，舉凡產業道路修復、治水工程，甚至山區道路走山後的緊急搶修，地方上常見他迅速發包、立即施工，「不曉得是靠什麼手腕才能夠如此有效率，住在山上的我感受非常深刻」。

貼文曝光後，引來不少網友共鳴，「從我讀書時期就覺得傅做得很好，隔壁台東縣都說花蓮的福利好，到現在我已經30歲了，孩子也在花蓮讀書，和我讀書時期一樣，營養午餐免費，現在連註冊費也減免」、「有一次我出差去花蓮辦公，回程的時候在火車站遇到傅，他看到我就覺得我不是花蓮人，就對我說，如果有機會，好好的來花蓮玩」、「同是花蓮人，身邊也有朋友問為什麼傅崐萁在花蓮那麼穩，答案跟你的一樣，這麼多年來跨區跑來花蓮選舉多的是，有上的也有落選的，不約而同都是選完拍拍屁股跑了，而傅派系長年在花蓮，不能說做到完美，但打死不退」、「我發現身邊喊罵花蓮王的，根本不住花蓮或，根本不是花蓮人」。

不過也有網友說，「我是覺得只要貪污就直接零分」、「營養午餐不排富、全部免費，從整體的角度看就不是好政策 」。