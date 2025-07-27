大罷免失敗…黃揚明分析「洗腦效應」 直言民進黨已超完美切割

726大罷免首波投票結果出爐，民進黨「清掉國家的雜質」計畫慘敗，有學者解讀本次大罷免結果，可視為對賴清德的一次不信任投票。媒體人黃揚明指出，投票前空氣瀰漫著會大成功的氛圍，然而事實並非如此，正是因為「同溫層內的宗教式洗腦效應」。

黃揚明在臉書發文表示，本次同意票達25％門檻僅7席，可見「大成功幻化成同溫層的泡沫」。這場史無前例的24席立委、1席市長「大罷免」不僅成功率為0，且不同意與同意票的差距普遍很大。此外，25位被罷免人中，僅7位被罷免人的同意票達到選區投票人25％的罷免必要門檻。

黃揚明進一步分析，即使這次同意票全面大於不同意票，也只會有這7席被罷免。這7位與媒體報導、各陣營評估的「危險名單」基本上蠻一致，但同意票佔投票權人最高比率的是王鴻薇的27.9％，同意罷免的天花板不到整體投票人口的2成8，對此他直言「這同溫層不夠厚，也不夠強」。

在投票前許多人認為本次大罷免好像會成功，黃揚明不諱言指出，「這種同溫層內的宗教式洗腦效應、社群內缺乏不同意見等現象，都值得研究政治板塊現象的專家深究」。他認為罷團恐怕很難認知到現階段罷免並非主流民意，因為民進黨已經超完美切割，「把這波罷免行動全面『歸功』給『公民』，這樣才能避免究責綠營組織未發揮效力的難堪」。