快訊

罷免落幕國民黨主席改選接著登場 盧秀燕終須做出決定

健康效益大不同 專家告訴你吃黑巧克力的最佳時間及其6大營養

大罷免失敗…黃揚明分析「洗腦效應」 直言民進黨已超完美切割

聯合新聞網／ 綜合報導
昨日進行台灣首次大規模的大罷免投票，結果可說是民進黨大敗。 記者黃義書／攝影
昨日進行台灣首次大規模的大罷免投票，結果可說是民進黨大敗。 記者黃義書／攝影

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

726大罷免首波投票結果出爐，民進黨「清掉國家的雜質」計畫慘敗，有學者解讀本次大罷免結果，可視為對賴清德的一次不信任投票。媒體人黃揚明指出，投票前空氣瀰漫著會大成功的氛圍，然而事實並非如此，正是因為「同溫層內的宗教式洗腦效應」。

黃揚明在臉書發文表示，本次同意票達25％門檻僅7席，可見「大成功幻化成同溫層的泡沫」。這場史無前例的24席立委、1席市長「大罷免」不僅成功率為0，且不同意與同意票的差距普遍很大。此外，25位被罷免人中，僅7位被罷免人的同意票達到選區投票人25％的罷免必要門檻。

黃揚明進一步分析，即使這次同意票全面大於不同意票，也只會有這7席被罷免。這7位與媒體報導、各陣營評估的「危險名單」基本上蠻一致，但同意票佔投票權人最高比率的是王鴻薇的27.9％，同意罷免的天花板不到整體投票人口的2成8，對此他直言「這同溫層不夠厚，也不夠強」。

在投票前許多人認為本次大罷免好像會成功，黃揚明不諱言指出，「這種同溫層內的宗教式洗腦效應、社群內缺乏不同意見等現象，都值得研究政治板塊現象的專家深究」。他認為罷團恐怕很難認知到現階段罷免並非主流民意，因為民進黨已經超完美切割，「把這波罷免行動全面『歸功』給『公民』，這樣才能避免究責綠營組織未發揮效力的難堪」。

大罷免 黃揚明 民進黨

延伸閱讀

影／反罷免成功 王鴻薇：朝野有責任一起消弭對立

【即時短評】大罷免虛耗社會資源 翻不成桌賴政府該做事了吧

大罷免不通過後 罷免江啟臣、楊瓊瓔團體：堅持到最後

罷免開票結果／全不同意過關！國民黨北市5立委齊聚 充滿淚水和激動

相關新聞

大罷免大失敗 美智庫專家：中國「欣喜若狂」台灣政黨對立恐惡化

台灣大罷免首波26日登場，投開票結果引發國際媒體關注。海峽時報報導，台灣選民否決針對24名國民黨立委的罷免案，對總統賴清...

小笠原談罷免失利：民進黨10年優勢終結 中共滲透恐有斬獲

首波罷免投票國民黨大獲全勝。曾多次精準預測台灣選舉結果的清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸分析，太陽花學運以來持續10年的民...

大罷免失敗…黃揚明分析「洗腦效應」 直言民進黨已超完美切割

726大罷免首波投票結果出爐，民進黨「清掉國家的雜質」計畫慘敗，有學者解讀本次大罷免結果，可視為對賴清德的一次不信任投票。媒體人黃揚明指出，投票前空氣瀰漫著會大成功的氛圍，然而事實並非如此，正是因為「同溫層內的宗教式洗腦效應」。

民進黨大誤判 徐巧芯爆：賴清德前1天還認為可罷掉10席

大罷免726投票全數不通過，一度被視為「危險」的北市立委徐巧芯昨天投票結果，也以7萬5千多票不同意，罷免案不通過。徐巧芯...

大罷免大失敗 他點出2大盲點：仇恨動員「無差別」

憲政史上首次大罷免投票結果昨（26）天出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免失...

大罷免挫敗 楊照：許多人反感無差別被打成「舔共」

大罷免結果重挫綠營，作家楊照指出，仇恨動員無法不往外擴散，關鍵在於「無差別」，將國民黨立委全數刻畫成中共的幫兇、國家的內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。